Ex-secretário de Saúde é encontrado morto após carro cair em ribanceira na BR-010

Um homem identificado como Marinaldo Martins foi encontrado morto na manhã deste sábado (17), dentro de um carro em uma ribanceira às margens da rodovia BR-010, no município de Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado. Marinaldo era diretor do Hospital Regional de Ipixuna e ex-secretário de Saúde do município de Paragominas.

De acordo com as informações preliminares da polícia, ainda não se sabe o que teria provocado a queda do veículo. Um vídeo que circula nas redes sociais sugere que Marinaldo estava dirigindo o carro quando supostamente perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira. Testemunhas acreditam que o veículo bateu em uma pedra durante a descida e, com o impacto, o condutor foi arremessado para o lado do banco do carona.

Até o momento, não há confirmação se a vítima utilizava cinto de segurança no momento do acidente. Ele estaria sozinho no carro quando tudo ocorreu.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. “A nossa equipe atendeu este sinistro de trânsito no quilômetro 202 da BR-010 em Ipixuna do Pará”, informou a PRF. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia no local e a remoção do corpo. A análise técnica pode ajudar a esclarecer a dinâmica exata do acidente.

A Prefeitura de Ipixuna do Pará divulgou nota de pesar. “Lamenta profundamente o trágico falecimento do Dr. Marinaldo Martins, profissional dedicado que exerceu sua missão com excelência e humanidade.” Em outro trecho, a nota ressalta: “Sua jornada de contribuição para a saúde e o bem-estar dos outros deixa um legado inesquecível.” E completa: “A saudade será enorme, mas seu legado permanecerá vivo, nas vidas que salvou e no carinho com que tratou cada paciente e amigo que cruzou seu caminho.”

“Aos familiares e amigos, expressamos nossas sinceras condolências neste momento de dor”, finaliza a nota oficial.