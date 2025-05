‘Pituco’ é encontrado morto com marcas de tiros em quintal de residência em Curuçá

Um jovem identificado como Edielson da Silva de Souza, de 18 anos, mais conhecido como ‘Pituco’, foi encontrado morto no quintal de uma residência do bairro União, em Curuçá, nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (17), após moradores ouvirem barulhos de tiros.

Conforme as informações iniciais, testemunhas relataram para as autoridades policiais que ouviram os tiros, mas ficaram receosas de saírem durante a madrugada. Após amanhecer, os moradores encontraram o corpo de Edielson próximo a uma árvore, no quintal de uma residência da comunidade. Ele tinha marcas de tiros na região da cabeça.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias da morte. Os moradores acionaram a Polícia Militar e Civil para iniciarem as investigações. A área foi isolada até a chegada da equipe da Polícia Científica, que realizou a perícia no local e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre os autores do crime ou o que poderia ter motivado o assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime".