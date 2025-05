Uma pessoa fica ferida após colisão entre dois carros de passeio em Belém

Uma pessoa ficou ferida após a colisão entre dois carros de passeio no cruzamento entre a Travessa João Balbi e a Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. Segundo as informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), a pessoa que acionou a Polícia Militar informou que um dos condutores estaria com sinais de embriaguez e teria fugido do local.

Conforme as informações das autoridades, o acidente ocorreu por volta de 5h30. Um dos condutores acionou a PM para relatar sobre a colisão. Com o impacto entre os carros, os veículos pararam sobre a calçada da via. Quando a PM chegou ao local, os motoristas já haviam entrado em acordo sobre os custos para reaver o prejuízo da colisão. Além disso, a pessoa que dirigia um dos carros e estaria com sinais de embriaguez teria ido embora do local antes da chegada da polícia.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o passageiro de um dos veículos. A pessoa foi conduzida para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na 14 de março. Outras duas pessoas ficaram no local para esclarecer o ocorrido e aguardar o guincho que iria realizar a remoção dos veículos do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Samu e Semob, e aguarda o retorno.