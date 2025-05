Homem é encontrado morto com marcas de tiros próximo à ponte em Moju

Um homem, identificado como Rodrigues dos Santos Dias, de 32 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na manhã deste sábado (17), em Moju, no nordeste do Pará. O crime ocorreu em uma área deserta nas proximidades da PA-252, em uma via ao lado da ponte Moju-Cidade, sentido de quem vai entrar no município. Moradores acionaram a Polícia Militar após localizarem a vítima morta.

Segundo as informações iniciais, testemunhas da área relataram que passavam pelo local durante a manhã e avistaram a vítima jogada sobre uma grande poça de sangue. O local onde o corpo estava é cercado por mato e fica próximo ao antigo porto da balsa. A Polícia Civil foi acionada e constatou que Rodrigues teria sido atingido por ao menos três disparos de arma de fogo na região da cabeça.

A PC e PM isolaram a área para que a equipe da Polícia Científica realizasse a perícia e a remoção do corpo. Um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias da morte de Rodrigues, identificar os autores e a motivação para o crime. Ninguém na área soube informar mais detalhes sobre os possíveis assassinos. Também relataram que não teriam ouvido barulhos de armas de fogo.

Procurada, a Polícia Civil confirmou que o caso está sendo apurado. "O homicídio é investigado pela delegacia de Moju. O corpo de Rodrigues dos Santos Dias, de 32 anos, foi encontrado próximo a uma ponte na PA 252", comunicou.