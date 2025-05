‘Linha Direta’ é morto a tiros dentro de posto de combustíveis em Mãe do Rio

Um homem identificado como Evandro Lima Rodrigues, mais conhecido como ‘Linha Direta’, que trabalhava como boiadeiro, foi morto a tiros em Mãe do Rio, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (16), quando a vítima estava em um posto de combustíveis na BR-010 e foi surpreendida por homens que desceram de um carro branco. Após o homicídio, os suspeitos fugiram.

Imagens das câmeras de segurança do local passaram a circular nas redes sociais e mostram quando o veículo branco chega e dois homens descem com as armas nas mãos. Os suspeitos atiram várias vezes em direção à vítima, que não aparece nas imagens por estar dentro do estabelecimento. Após o crime, os executores fogem em alta velocidade. Evandro foi alvejado com diversos tiros que atingiram a região do peito.

Informações iniciais de testemunhas apontam que um dos atiradores teria discutido com Evandro dentro do posto minutos antes. O suspeito teria saído e depois retornado armado. No entanto, todos os relatos serão apurados pelas autoridades policiais, que trabalham para identificar os suspeitos e esclarecer qual foi a motivação para o crime. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.