‘Hulk’ morre ao trocar tiros com a polícia em Tracuateua

Wesllen Junior Silva dos Santos, de 30 anos, mais conhecido como ‘Hulk’, morreu em uma intervenção policial na cidade de Tracuateua, nordeste do Pará. A ação ocorreu na manhã de sexta-feira (16), quando a vítima teria trocado tiros com a policial militar durante uma abordagem em uma residência no bairro Nova Esperança.

Conforme as informações policiais, moradores acionaram as autoridades e informaram que dois homens teriam invadido uma casa na área e estariam fazendo o consumo de drogas no local. Após a denúncia, uma equipe da PM foi ao endereço indicado, em uma região popularmente conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes. No local, os policiais abordaram um homem que abriu o portão do imóvel. Ele relatou que havia mais pessoas dentro da casa.

Segundo o relato policial, quando a equipe ia entrar na residência, teria sido recebida a tiros pelas pessoas que estavam na casa. Para conter a injusta agressão, os policiais reagiram e teve início uma troca de tiros. Um dos suspeitos que estava no imóvel era Wesllen, que foi atingido por dois tiros. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Tracuateua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ao realizar o levantamento sobre o suspeito morto, os agentes contaram que ele estaria foragido do Sistema Penitenciário.

Em nota, a Polícia Civil informou que Wesllen Junior foi morto após confronto armado com policiais militares durante uma abordagem no bairro Nova Esperança. "A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu. Wesllen possuía um mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional. O caso foi registrado na delegacia de Tracuateua", comunicou.