Suspeito de participar do baleamento do assessor de Éder Mauro é preso em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil, em Belém, suspeito de envolvimento no baleamento de Deyje Vilaça, presidente municipal do Partido Liberal (PL). A ação para capturar o investigado ocorreu na sexta-feira (16), no bairro do Maguari, após análise de imagens de câmeras de segurança que possibilitaram a identificação do modelo e placa do veículo utilizado no crime. Deyje Vilaça, que é assessor parlamentar do deputado federal Éder Mauro, foi atingido por disparos de arma de fogo em uma tentativa de latrocínio, na última sexta-feira (09). A vítima foi socorrida e sobreviveu.

A prisão do suspeito foi realizada por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Após identificação do veículo que deu apoio no crime, os agentes foram ao endereço do suspeito e avistaram o automóvel parado em frente a uma residência. O suspeito foi identificado e abordado pelos policiais após sair da residência em direção ao carro.

“No momento da abordagem, o suspeito ainda tentou empreender fuga, mas foi detido pelos agentes. Ele confessou a participação no crime que culminou no baleamento da vítima e também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas”, detalhou o delegado Arthur Braga, titular da DRFR.

Apreensão

Durante as buscas no interior do veículo e da residência, foram apreendidas seis munições de arma calibre .38; expressiva quantidade de substância entorpecente do tipo maconha e cocaína; um bloqueador de sinal; dois aparelhos celulares envoltos em papel alumínio, supostamente para bloquear o sinal; além de uma tornozeleira eletrônica quebrada.

Em continuidade à investigação, os policiais compareceram a um endereço onde estaria um outro suspeito, no entanto, ele conseguiu fugir do local. “Nesta outra residência foi apreendido um revólver, possivelmente a arma utilizada para realizar os disparos contra a vítima. Perícias foram solicitadas para comparar com os fragmentos coletados no dia da ação criminosa”, explicou o delegado Evandro Araújo, titular da Diretoria de Polícia Especializada (DPE).

O crime

Deyje Tayly Franco, assessor do deputado federal Éder Mauro, foi baleado quando deixava seu carro em uma oficina na passagem D’Alva, no bairro da Marambaia em Belém, na sexta-feira (09/05). A vítima foi atingida por três disparos, sendo um no peito, outro na mão e um de raspão na costela. Deyje foi conduzido para atendimento médico e sobreviveu.

As investigações continuam para localizar demais envolvidos no crime. O suspeito preso foi conduzido à DRFR para a realização dos procedimentos cabíveis e ficará à disposição da justiça.