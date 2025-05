Dois carros colidem e um capota nas ruas do Comércio em Belém

Um grave acidente de trânsito envolveu quatro pessoas, entre motoristas e passageiros, por volta das 4h da madrugada, deste domingo (18), nas ruas do Comércio em Belém. De acordo com o Centro Integrado de Operações (CIOp), a colisão ocorreu entre o gol de placa QUN0E39, dirigido por Gabriel do Nascimento Rocha e o Volkswagen polo, de placa ENG3I42, conduzido por Heverson Andrade Vaz.

O impacto do choque entre o gol e o polo foi violento, o gol capotou e só parou ao se bater contra a parede lateral de uma loja, ficando com as rodas para cima. A batida aconteceu na travessa Padre Eutíquio esquina com a rua Manoel Barata, na frente de uma loja chinesa de variedades.

No Gol estavam, além do motorista Gabriel Rocha, estavam os passageiros Vinícius Costa Nunes e o homem identificado somente com o prenome de Murilo, esse último sofreu trauma ortopédico, na batida. No polo, o motorista Heverson Vaz estava sozinho.

Agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) atenderam à ocorrência. Foram eles que levaram Murilo às pressas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24hoas, em Ananindeua, na Grande Belém.

Os dois motoristas foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil, informou o Ciop. Por imagens que circulam nas redes sociais, vê-se que os dois carros ficam destruídos. O Volkswagen Polo, de placa ENG3I42, ficou de pé, mas teve a parte frontal completamente danificada.

O Grupo Liberal solicitou informações sobre as circunstâncias do acidente e sobre o estado de saúde dos envolvidos, e aguarda informações da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Semob.