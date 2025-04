Mulher é vítima de tentativa de feminicídio no oeste do Pará

Uma mulher identificada como Tânia Vasconcelos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite da última sexta-feira (18), no município de Monte Alegre, no oeste paraense. De acordo com informações preliminares de testemunhas, ela foi baleada pelo próprio marido, Robson Oliveira, que tirou a própria vida logo após efetuar os disparos.

O crime ocorreu na rua João Izes, no bairro Planalto. Vizinhos acionaram a Polícia Militar ao ouvirem os tiros. No local, os policiais encontraram o casal caído no chão. Robson, que era empresário e trabalhava com a venda de utensílios agropecuários, teria disparado cinco vezes contra a esposa antes de tirar a própria vida. A arma usada, um revólver calibre 38, foi apreendida.

Imagens registradas por moradores mostram a vítima ainda consciente, chorando e pedindo socorro ao lado do corpo do agressor.

Tânia foi socorrida por uma equipe do Hospital Municipal de Monte Alegre e levada em estado grave para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas atualizações sobre seu estado de saúde.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil do município instaurou inquérito para apurar o caso.