Mulher morre atropelada em colisão entre três veículos na PA-370, em Santarém

Helena Gama de Sousa morreu ao ser atropelada na rodovia Curuá-Una (PA-370), em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de sábado (17), na comunidade Perema, quando a vítima desembarcou de um carro de passeio na beira da estrada. Na ocasião, o automóvel que ela estava e outros dois veículos se envolveram em uma colisão.

De acordo com informações iniciais, o acidente ocorreu após o marido de Helena ter estacionado o veículo para que ela pudesse descer. No momento em que ela saiu do carro, uma caminhonete que vinha logo atrás colidiu com a traseira do carro. Com o impacto, outro veículo que seguia na mesma direção atingiu a caminhonete. Com o impacto, Helena foi atropelada e arremessada, ficando debaixo de um dos carros envolvidos.

VEJA MAIS



Imagens que circulam nas redes sociais, feitas por moradores, mostram a situação momentos após a colisão. Na gravação, é possível ver pessoas tentando retirar a vítima, que aparece desacordada, debaixo do carro. Helena ainda foi socorrida e levada com vida ao Hospital Municipal de Santarém (HMS), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Ao ser procurada, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito que ocasionou a morte de Helena Gama de Sousa. "Equipes da Seccional de Santarém trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.