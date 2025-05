Dupla é presa e suspeito morre em confronto com a PM após roubo a loja em Ananindeua

Mario Ricardo Caputi Brito e Bruno Matheus Ramos da Silva foram presos pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (20/5), suspeitos de assaltarem uma loja de departamentos localizada na BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém. Outro suspeito de envolvimento no mesmo crime, identificado como Julio Gabriel Barbosa da Silva, morreu após confronto com a PM.

O 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) foi acionado ao caso por volta das 16h15. Câmeras do estabelecimento registraram o momento que os suspeitos tomaram pertences de clientes e celulares que estavam à venda no local.

Os militares afirmam que verificaram que um dos aparelhos subtraídos estava com o rastreador ligado e indicava que o dispositivo estava na Rua A, na Estrada do Curuçambá. Com isso, a Polícia Militar se deslocou até o endereço e, ao chegar lá, avistou três homens tentando fugir pelo quintal de uma residência. Foi nesse momento que, segundo a corporação, a PM prendeu Mario e Bruno. Dentro do imóvel onde a dupla estava, os agentes apreenderam 11 celulares e seis tabletes que, supostamente, seriam provenientes do roubo.

VEJA MAIS

Na sequência, a PM teria seguido Julio, o terceiro suspeito no caso, e que estaria armado. A polícia afirma que o encontrou nos fundos de uma casa em um terreno baldio. Segundo a Polícia Militar, ele não quis se entregar e entrou em confronto com as guarnições, sendo baleado. Julio chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, a polícia apreendeu revólver, além de três munições intactas e outras quatro deflagradas.

Já na noite de terça-feira (20/5), a Polícia Militar conseguiu localizar veículos que possivelmente teriam sido utilizados no crime. Os agentes encontraram uma motocicleta perto de um supermercado de Ananindeua. E um carro, um Ford Ka preto, de placa QVA-2E27, estava na ponte do Curuçambá.

Ainda segundo a PM, os militares abordaram um homem que estava no automóvel com a mãe. Ele teria jogado o celular em direção ao rio que tem na área. Tanto o suspeito quanto a genitora foram conduzidos até a Seccional de Ananindeua.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou em nota que que dois suspeitos foram conduzidos pela Polícia Militar à Seccional de Ananindeua, onde foram presos em flagrante por roubo. "Um terceiro suspeito morreu durante troca de tiros com a guarnição. Uma arma e aparelhos eletrônicos foram apreendidos. O caso segue em investigação", comunicou a instituição.

A PM comunicou por meio de nota que "foi acionada para atender a ocorrência de roubo por meio do 190 e, durante as buscas, os suspeitos foram localizados e houve troca de tiros. Um deles foi baleado e morreu no local. Dois foram presos e levados para a Seccional Urbana de Ananindeua. A PM apreendeu uma arma de fogo e recuperou diversos objetos roubados".

Nota

"A Americanas informa que registrou boletim de ocorrência e que as mercadorias foram recuperadas. A companhia esclarece que nenhum cliente ou colaborador ficou ferido na ação e que conta com monitoramento de segurança remoto, o que também contribui para a prevenção de ocorrências".