Não precisa trocar o cartão ‘Passe Fácil’ para usar os ônibus ‘Geladões’, diz Setransbel

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) usou as redes sociais, nesta terça-feira (6), para esclarecer que não é necessária a troca de cartões do ‘passe fácil’ para usar os novos ônibus ‘Geladões’ na Grande Belém. O boato que passou a circular nos grupos de conversas no WhatsApp tem gerado dúvida nos usuários do transporte público.

“Está circulando uma informação incorreta sobre a necessidade de trocar o cartão Passe Fácil para utilizar os novos ônibus com ar-condicionado, os chamados ‘Geladões’. Esclarecimento importante: Todos os cartões ‘Passe Fácil’ continuam válidos em toda a frota, inclusive nos novos veículos com ar-condicionado já em circulação”, comunicou a Setransbel.

A empresa destaca que “não é necessário emitir um novo cartão. É só embarcar (nos ônibus) com o seu Passe Fácil de sempre.” Além disso, a Setransbel também pediu que os moradores da capital paraense e Região Metropolitana compartilhem a informação correta para acabar com a fake news.

“Juntos, combatemos a desinformação e fortalecemos o transporte público em Belém e na Região Metropolitana. Investir em transporte público é investir no desenvolvimento de Belém e da Região Metropolitana”, frisou.

Geladões

O sistema de transporte público de Belém passou por algumas transformações em 2025. Além da implementação de uma nova tarifa de R$ 4,60 e a gratuidade para viagens aos domingos e feriados, a cidade recebeu novos ônibus, com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade: os chamados “Geladões”. Durante a maior entrega de ônibus da história da cidade, foram disponibilizados 300 novos veículos, sendo que 90 já começaram a circular pelas principais linhas da capital.