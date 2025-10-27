Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é levada à Praça Santuário para Missa do Recírio
Na manhã dessa segunda-feira (27), fiéis e devotos da Rainha da Amazônia se reúnem para a celebração
A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi levada à Praça Santuário, na manhã dessa segunda-feira (27), para a Missa do Recírio. O momento é parte do encerramento oficial do Círio 2025. Fiéis e devotos da Rainha da Amazônia acompanharam o cortejo com pedidos e agradecimentos.
VEJA MAIS
Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém, deu início à missa. “O coração da igreja se encontra aqui”, afirmou. O arcebispo destacou a misericórdia divina, superior a qualquer pecado: “Reconheçamos essa misericórdia e saibamos cantá-la como ato penitencial.” A breve palavra foi seguida por louvores.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA