Tradicional queima de fogos marca o encerramento do Círio 2025

As luzes e cores dos fogos emocionaram os fiéis que lotaram a Praça Santuário e as imediações da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré

Tradicional queima de fogos marca o encerramento do Círio 2025. (Wagner Santana | O Liberal)

O céu de Belém se iluminou na noite deste domingo (26) com a tradicional queima de fogos que marcou o encerramento da 233ª edição do Círio de Nazaré. As luzes e cores dos fogos emocionaram os fiéis que lotaram a Praça Santuário e as imediações da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, encerrando com brilho e emoção mais um ciclo de fé dedicado à Rainha da Amazônia.

A missa das 18h, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém, reuniu centenas de devotos que se despediram do Círio 2025 com orações, cânticos e gratidão. Durante a celebração, foi anunciado o tema da próxima edição da festividade: “Maria, missionária que nos dá Jesus”, que irá inspirar as reflexões religiosas do Círio 2026.

Tradicional queima de fogos marca o encerramento do Círio 2025

Direção avalia positivamente a festividade

O diretor do Círio, Antônio Sousa, destacou a tranquilidade e o sucesso das romarias e eventos que compuseram a programação deste ano, mesmo com a realização da COP30 em Belém. “Para a gente, foi um Círio maravilhoso, não tendo nada que pudesse trazer preocupações. Muitas graças, muitas bênçãos. Todos os eventos foram muito bem, com participação ativa da população, todos, graças a Deus, acima do que a gente esperava”, afirmou.

Ele acrescentou que o evento transcorreu de forma tranquila e segura. “Ocorreu tudo bem. Apesar de todo mundo se preocupar com a COP 30, não afetou em nada. Pelo contrário, a organização se preparou ainda melhor e foi um Círio abençoado, seguro, tranquilo”, completou o diretor.

Tradicional queima de fogos marca o encerramento do Círio 2025
