Subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória marca Recírio 2025
O momento ocorreu na manhã dessa segunda-feira (27) na Basílica-Santuário, em Belém
Na manhã dessa segunda-feira (27), antes da celebração da missa e da saída do Recírio, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida ao Glória novamente. Por volta das 6h30, os membros da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) a colocaram no altar, marcando o encerramento do Círio 2025.
VEJA MAIS
A Basílica-Santuário, em Belém, recebeu os fiéis para o momento de devoção à Rainha da Amazônia. Antes da Imagem Original ser devolvida ao local, o padre e reitor Francisco Assis de Oliveira guiou a oração.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA