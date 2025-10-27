Capa Jornal Amazônia
Subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória marca Recírio 2025

O momento ocorreu na manhã dessa segunda-feira (27) na Basílica-Santuário, em Belém

Dilson Pimentel e Lívia Ximenes
Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré é devolvida ao Glória no Recírio 2025 (Igor Mota / O Liberal)

Na manhã dessa segunda-feira (27), antes da celebração da missa e da saída do Recírio, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida ao Glória novamente. Por volta das 6h30, os membros da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) a colocaram no altar, marcando o encerramento do Círio 2025.

A Basílica-Santuário, em Belém, recebeu os fiéis para o momento de devoção à Rainha da Amazônia. Antes da Imagem Original ser devolvida ao local, o padre e reitor Francisco Assis de Oliveira guiou a oração.

