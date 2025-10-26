Capa Jornal Amazônia
Diretor do Círio destaca tranquilidade das procissões e avalia edição 2025: 'abençoado e seguro'

Com a sensação de dever cumprido, Antônio Sousa resumiu o sentimento que encerra mais uma edição do Círio: a gratidão

O Liberal
fonte

Diretor do Círio destaca tranquilidade das procissões e avalia edição 2025. (Wagner Santana | O Liberal)

O encerramento da 233ª edição do Círio de Nazaré, realizado neste domingo (26), foi marcado por uma missa solene na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, que reuniu milhares de devotos para celebrar o fim de mais um ciclo de fé e devoção à Rainha da Amazônia.

Entre os que avaliaram positivamente a festividade, o diretor do Círio, Antônio Sousa, destacou a grandiosidade e o clima de tranquilidade que marcaram todos os eventos da edição 2025, mesmo com a coincidência da realização da COP30.

“Para a gente, foi um Círio maravilhoso, não tendo nada que pudesse trazer preocupações. Muitas graças, muitas bênçãos. Todos os eventos foram muito bem, com participação ativa da população, todos, graças a Deus, acima do que a gente esperava”, afirmou.

Segundo o diretor, o planejamento e a dedicação das equipes garantiram uma festividade segura, bem organizada e sem incidentes. “Ocorreu tudo bem. Apesar de todo mundo se preocupar com a COP que está acontecendo, não afetou em nada. Pelo contrário, a organização se preparou ainda melhor e foi um Círio abençoado, seguro, tranquilo”, completou.

A celebração de encerramento foi conduzida pelo arcebispo metropolitano, Dom Júlio Endi Akamine, que viveu pela primeira vez a experiência do Círio e anunciou que o tema da edição de 2026 já está definido e será divulgado em breve.

A noite também contou com a exibição do espetáculo de vídeo mapping “Cores, Sons e Sensações”, na fachada da Basílica. O projeto, criado pelo DJ Lobo, homenageou Nossa Senhora de Nazaré com uma narrativa sobre fé, superação e renascimento, emocionando o público presente.

Com a sensação de dever cumprido, Antônio Sousa resumiu o sentimento que encerra mais uma edição do Círio: a gratidão. “Foi um Círio abençoado. A gente encerra com o coração cheio de alegria, agradecendo a todos que contribuíram para que essa festa fosse um momento de fé, união e devoção”, concluiu.

