Tema do Círio 2026 é anunciado durante missa de encerramento em Belém; veja

A celebração foi presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, e reuniu dezenas de fiéis

O Liberal
fonte

Tema do Círio 2026 é anunciado durante missa de encerramento em Belém. (Jeferson Hoenisch | Especial para O Liberal)

O tema do Círio de Nazaré 2026 foi anunciado na noite deste domingo (26), durante a missa de encerramento da 233ª edição da festividade, realizada na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A celebração, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, reuniu dezenas de fiéis que se despediram, com emoção, de mais um ciclo de fé dedicado à Rainha da Amazônia.

O novo tema, “Maria, missionária que nos dá Jesus”, será a inspiração das reflexões e atividades religiosas da próxima edição do Círio, considerada a maior manifestação de fé católica da Amazônia e uma das maiores do mundo.

Durante a celebração, Dom Júlio explicou o significado da escolha. “São duas fontes: a primeira é a cena de Nossa Senhora que, ao receber o anúncio do anjo, sua primeiríssima ação foi sair de casa e ir com pressa a uma cidade montanhosa, à casa de Zacarias, Isabel e João Batista. Ela é a primeira missionária, ela vai levar Jesus. Outra ideia importante é também do mês de outubro, que é o mês missionário. Então, este tema ‘Maria missionária que nos dá Jesus’ tem essa pegada missionária. Queremos ser missionários que levam Jesus aos outros, assim como ela é”, destacou o Arcebispo Metropolitano de Belém.

