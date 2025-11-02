Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin orienta sobre a busca pela vida eterna com Deus

No Dia de Finados, o religioso enfatiza a importância de se seguir a lógica de Deus focada na prática do amor e explicada por Jesus no Sermão da Montanha

Eduardo Rocha
fonte

Padre Claudio Pighin destaca o caminho para a vida eterna com Deus (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A Santa Missa celebrada pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, neste domingo (2), Dia de Finados, na sede do Grupo Liberal, em Belém, serviu para a orientação aos fiéis sobre a necessidade de se colocar em prática a lógica de amor de Deus com foco na vida eterna. “Hoje (2), comemoramos todos os Fiéis Defuntos e, assim, nós reforçamos a nossa fé e esperança que os nossos fiéis defuntos estão mortos no corpo, mas não na vida. Isso porque transitamos com o corpo nesse pequeno planeta, a Terra”, observou o religioso.

A vida das pessoas, como frisou o padre Claudio, vai além do corpo, e, nesse sentido da existência, elas são convidadas a orar a Deus, “a contemplar a vida que não termina”. Na Homilia deste final de semana, fundamentada em Mateus 5, 1-12, o religioso chama a atenção para as Bem-Aventuranças pregadas por Jesus Cristo, ou seja, o Sermão da Montanha. E esse sermão tem uma relação direta com o Dia de Finados.

“Para poder garantir essa vida que nunca termina, temos que entrar nessa lógica de Deus. É, são bem-aventurados aqueles que confiam em Deus. Bem-aventurados, porque eles vão ver além daquilo que se enxerga humanamente, materialmente. Então, a lógica da das Bem-Aventuranças é a lógica de Deus, não do mundo”, enfatizou o religioso.

Pensar no outro

Nesse sentido, são felizes as pessoas que creem na justiça, na paz e trabalham para isso, como disse o padre. “Felizes são todos aqueles que promovem a fraternidade, a solidariedade, a caridade. Felizes são aqueles que promovem os outros”.

Essa atitude é referendada por Jesus. Ele veio à Terra, para a fazer a vontade de Deus, que é de salvar a todas as pessoas, como pontuou o padre Claudio. “Deus nos ama intensamente, e nós para podermos enxergar esta obra de Deus temos que amar”, orientou.

No Dia de Finados, a mensagem das Bem-aventuranças “confirma como Deus sempre nos ama”. “Mas, tem que seguir a lógica Dele e não se deixar iludir pela lógica do mundo”, arrematou o padre Claudio Pighin.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

missa no grupo liberal, dia de finados
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

BELÉM

Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30

27.10.25 18h42

BELÉM

Caju realiza a sua 10ª Festividade de São João Paulo II

Com programação litúrgica e cultural, a comunidade comemora também os 10 anos da igreja do seu padroeiro, localizada no bairro da Pedreira

27.10.25 16h43

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Condutores enfrentam interdições no trânsito neste domingo (2/11), em Belém

Os bloqueios são por conta da COP 30. Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, antes disso haverá programações com vários chefes de Estado

02.11.25 12h34

BELÉM

Dia de Finados leva milhares de pessoas aos cemitérios de Belém

Entre os frequentadores desses espaços predomina a saudade dos familiares e amigos falecidos, mas, também, a gratidão, expressada por meio de orações e a colocação de flores e velas nas sepulturas

02.11.25 11h32

point cultural

Mercado de São Brás conquista paraenses e turistas com gastronomia, lojas e bares

O espaço recebe, em média, mais de 3 mil pessoas diariamente.

02.11.25 8h00

dia de finados

Trabalhadores dos cemitérios mantêm sensibilidade para momentos de perda e luto

Veja histórias de quem trabalha no meio cemitério público de Belém, o Santa Izabel

02.11.25 10h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda