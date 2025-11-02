Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin orienta sobre a busca pela vida eterna com Deus

A Santa Missa celebrada pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, neste domingo (2), Dia de Finados, na sede do Grupo Liberal, em Belém, serviu para a orientação aos fiéis sobre a necessidade de se colocar em prática a lógica de amor de Deus com foco na vida eterna. “Hoje (2), comemoramos todos os Fiéis Defuntos e, assim, nós reforçamos a nossa fé e esperança que os nossos fiéis defuntos estão mortos no corpo, mas não na vida. Isso porque transitamos com o corpo nesse pequeno planeta, a Terra”, observou o religioso.

A vida das pessoas, como frisou o padre Claudio, vai além do corpo, e, nesse sentido da existência, elas são convidadas a orar a Deus, “a contemplar a vida que não termina”. Na Homilia deste final de semana, fundamentada em Mateus 5, 1-12, o religioso chama a atenção para as Bem-Aventuranças pregadas por Jesus Cristo, ou seja, o Sermão da Montanha. E esse sermão tem uma relação direta com o Dia de Finados.

“Para poder garantir essa vida que nunca termina, temos que entrar nessa lógica de Deus. É, são bem-aventurados aqueles que confiam em Deus. Bem-aventurados, porque eles vão ver além daquilo que se enxerga humanamente, materialmente. Então, a lógica da das Bem-Aventuranças é a lógica de Deus, não do mundo”, enfatizou o religioso.

Pensar no outro

Nesse sentido, são felizes as pessoas que creem na justiça, na paz e trabalham para isso, como disse o padre. “Felizes são todos aqueles que promovem a fraternidade, a solidariedade, a caridade. Felizes são aqueles que promovem os outros”.

Essa atitude é referendada por Jesus. Ele veio à Terra, para a fazer a vontade de Deus, que é de salvar a todas as pessoas, como pontuou o padre Claudio. “Deus nos ama intensamente, e nós para podermos enxergar esta obra de Deus temos que amar”, orientou.

No Dia de Finados, a mensagem das Bem-aventuranças “confirma como Deus sempre nos ama”. “Mas, tem que seguir a lógica Dele e não se deixar iludir pela lógica do mundo”, arrematou o padre Claudio Pighin.