Missa encerra ano litúrgico na sede do Grupo Liberal

A missa celebrada na manhã deste domingo (11h), na sede do Grupo Liberal, marcou o encerramento do ano litúrgico da Igreja Católica. Presidida pelo padre Cláudio Pighin, a celebração destacou a solenidade de Cristo Rei do Universo, instituída para reafirmar que, para os cristãos, somente Cristo é referência de salvação e caminho espiritual.

Segundo o padre Cláudio, a festa de Cristo Rei surgiu como resposta às ideologias políticas que, ao longo da história, se apresentaram como solução para todos os problemas sociais.

“A Igreja colocou esta festa para contestar todas aquelas ideologias dos ‘salvadores da pátria’. Nazistas, fascistas, comunista. Todos se apresentavam como salvadores. A Igreja disse, quem salva é Jesus, o único Rei”, explicou.

Para ele, a celebração também recorda que a verdadeira salvação não está no poder ou na riqueza. “Hoje o mundo oferece salvação no dinheiro, no poder, mas isso não salva. Perante a morte, nada disso resolve. Jesus é o verdadeiro templo, aquele que consegue driblar tudo isso”, afirmou o sacerdote.

Com o encerramento do ano litúrgico, inicia-se a partir da próxima semana o Tempo do Advento, período de preparação espiritual para o Natal. “É o início de um novo ciclo para a Igreja”, completou o padre.

Entre os fiéis presentes estava Joana Carmo Barbosa, de 80 anos, moradora da rua Alferes Costa, que frequenta a missa no Grupo Liberal há cerca de sete anos. Mesmo enfrentando problemas de saúde, como um AVC e limitações motoras, ela afirma que não abre mão de participar das celebrações.

“Eu gosto de vir. Venho todo domingo e também às terças. Saio de casa às dez horas e venho caminhando. Aqui é melhor para mim, é pertinho e não preciso atravessar pista”, contou.

A missa semanal na sede do Grupo Liberal já se tornou parte da rotina de muitos moradores da região, reunindo fiéis que buscam espiritualidade, acolhimento e proximidade com a comunidade.