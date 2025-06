Sextou: confira os principais eventos desta sexta (06), na capital paraense

Nesta sexta-feira (06) diversas atrações prometem animar públicos diferentes na capital paraense. Para os amantes de samba, o Boulevard da Gastronomia recebe o Samba Batuque da Feira do Açaí, às 20h. Já o Liv Club traz o DJ Rennan da Penha, do Rio de Janeiro, para comandar o Arraiá das Atléticas com muita integração. Para os fãs de MPB, a cantora Tiê retorna ao Teatro Estação Gasômetro com o show “Cartas de Amor”, às 20h. E no Studio Pub da Batista Campos, as bandas “System Of Down Soldiers Of a Down” e “Deftones Cover Belém”, prometem animar o público a partir das 20h, com o DJ Junior Soares.

Samba Batuque da Feira do Açaí celebra diversidade

O Boulevard da Gastronomia será palco, a partir das 20h, do tradicional Samba Batuque da Feira do Açaí, que acontece sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Nesta edição, o evento se transforma no "Samba do Arco-Íris", dedicado à luta por direitos e igualdade da comunidade LGBTQIA+.

A programação é gratuita e começa com a discotecagem da DJ Jack Sainha, às 20h. Em seguida, às 21h, o grupo "Carimôninas" apresenta um show com muito carimbó e ritmos afro-amazônicos. A noite será encerrada pelo grupo de roda de samba "Fé no Batuque", comandado pela drag queen Xirley Tão, com participações especiais das cantoras Iara Mê, Helena Rosa e do cantor Raidol.

DJ Rennan da Penha no Arraiá das Atléticas

O Liv Club recebe o carioca DJ Rennan da Penha, um dos maiores nomes do funk no Brasil, como atração principal do Arraiá das Atléticas. A festa começa às 21h e promete agitar a noite com um repertório envolvente.

O evento conta com duas horas de open bar, com cerveja, caipirinha e bebidas das atléticas. Também se apresentam o cantor Erick Pirô e os DJs Rebelo, Dieguinho Santos e Metz. Os ingressos custam a partir de R$ 45 e estão disponíveis no site Amazônia Ticket.

Tiê apresenta show “Cartas de Amor” no Teatro Estação Gasômetro

A cantora Tiê retorna a Belém com o show “Cartas de Amor”, no Teatro Estação Gasômetro, a partir das 20h. O espetáculo revisita o primeiro álbum da artista, "Sweet Jardim", e inclui sucessos como "A Noite" e "Amuleto", além de versões de clássicos como "Prova de Carinho", de Adoniran Barbosa, e "A Noite do Meu Bem", de Dolores Duran.

Durante a apresentação, Tiê propõe um momento especial: o público é convidado a participar da leitura de cartas dedicadas a pessoas significativas, proporcionando um clima intimista. Os ingressos estão à venda pelo site Sympla, por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Tributo ao System of a Down no Studio Pub

Os fãs de rock podem aproveitar a programação do Studio Pub, no bairro Batista Campos, que prepara uma noite de tributos à turnê do System of a Down no Brasil.

A festa começa às 20h com o DJ Junior Soares. Às 22h30, a banda "Deftones Cover Belém" sobe ao palco, e, à meia-noite, a "System Of Down Soldiers Of a Down" encerra a noite com clássicos que marcaram gerações. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, por R$ 40.