Arraial do Caeté recebe vice-governadora, Hanna Ghassan, e celebra a fé e a cultura de Bragança

O Arraial do Caeté, em Bragança, nordeste do Pará, segue com uma programação repleta de atrações regionais e nacionais até o próximo domingo (8). O evento acontece na Estação Cultural Armando Bordallo e já movimenta a cidade. Na noite da última quarta-feira (4), a vice-governadora Hanna Ghassan prestigiou o arraial, promovido pela Prefeitura de Bragança com apoio do Governo do Pará.

ARRAIAL DO CAETÉ

"É uma celebração linda, que já dura 37 anos e demonstra a riqueza cultural da Região do Caeté. Participar do São João de Bragança é uma honra e uma grande felicidade", disse, Hanna Ghassan, expressando orgulho e alegria ao participar da festa.

Atrações que encantam o público

Na quarta-feira, os shows de Natanzinho Lima e Xand Avião animaram o público, que lotou a Estação Cultural. Além da música, o arraial oferece:

Experiências gastronômicas, como a Casa da Farinha, onde visitantes acompanham o processo artesanal de produção da farinha — patrimônio cultural do Pará.

Espaços culturais, como a Casa do Xote (com danças tradicionais) e a Casa das Artes (com talentos locais).

Grupos folclóricos, que mantêm vivos ritmos como xote, boi-bumbá e carimbó, com forte participação da juventude.

Evento vai além do entretenimento

João Paulo, farmacêutico de Capanema, destacou o impacto do arraial para toda a região: "Bragança ganha visibilidade, atrai negócios e turistas. A cidade é encantadora: orla, restaurantes, cultura... Quem vem não se decepciona!".

O Prefeito Dr. Mário Junior reforçou a importância do evento como um encontro de tradições: "Aqui celebramos nossa gastronomia, nossa farinha — a melhor do mundo —, os bois, os pássaros, o xote bragantino e toda a nossa arte".

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)