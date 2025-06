Samba Batuque da Feira do Açaí celebra o mês do Orgulho LGBTQIA+ na primeira sexta-feira de junho

Toda primeira sexta-feira do mês é dia sagrado para quem frequenta o Samba Batuque Feira do Açaí, que ocorre no Boulevard da Gastronomia, no bairro da Campina, em Belém. Sempre em volta de uma roda de samba, o projeto traz a cada edição uma temática diferente, reunindo muita música, batuque e alegria. Neste mês dedicado à luta por direitos e igualdade da comunidade LGBTQIA+, o projeto realiza a terceira edição do “Samba do Arco-Íris”, nesta sexta-feira (6), a partir das 20h.

O evento é gratuito, aberto a todos os públicos e celebra a diversidade com uma programação que reúne artistas LGBTQIA+ da cena local, além de manifestações culturais e artísticas que reforçam a importância do movimento. A noite começa às 20h, com a discotecagem da DJ Jack Sainha, que traz no repertório muita música paraense, samba e hits juninos. Na sequência, às 21h, sobe ao palco o grupo Carimôninas, com um show recheado de carimbó e outros ritmos afro-amazônicos.

A drag queen Xirley Tão será a madrinha e apresentadora da festa, conduzindo a programação. A partir das 22h, quem comanda a roda é o grupo “Fé no Batuque”, que recebe participações especiais das cantoras Iara Mê, Helena Ressoa e do cantor Raidol. A banda base da roda de samba é formada por Fred William (flauta), Geraldo Nogueira (voz e pandeiro), Juninho Beco (percussão), Leo Lima (voz e cavaco), Netto Castro (voz e violão) e Preto Cabano (percussão).

Sobre o projeto

O Samba Batuque Feira do Açaí é uma ocupação cultural que promove arte, música e lazer de forma democrática, acessível e gratuita em espaços públicos e históricos de Belém. A proposta, que não tem fins lucrativos, busca também movimentar a economia local, além de combater o preconceito e a marginalização do samba e da cultura popular negra. Para ajudar nos custos da produção, o evento conta com contribuições colaborativas do público.

Serviço:

Data: Sexta-feira, 06 de junho

Hora: A partir das 20h

Local: Boulevard da Gastronomia (Av. Boulevard Castilho França – Campina, Belém)

Informações: (91) 98124-1363 / (91) 98203-8913