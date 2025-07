Jovens das periferias de Belém acessam oficinas de dança e edição de vídeo

A arte pode funcionar muito bem como instrumento gerador de novos horizontes para jovens das periferias de Belém no sentido de obtenção de renda e ainda expressar de forma artística dificuldades presentes no dia a dia deles. É o caso das oficinas gratuitas de danças regionais e de edição de vídeo para projetos culturais que a Associação Sociocultural Outros Nativos (Ason) vai promover neste mês de julho nos bairros da Sacramenta e Barreiro e imediações, em Belém. Como parte da Edição de Férias do projeto Incubadora de Cidadania, da Ason, a iniciativa é voltada para adolescentes, jovens e adultos interessados em arte, cultura e vivências comunitárias.

As oficinas visam contribuir com o protagonismo das juventudes de bairros periféricos por meio da arte, da capacitação técnica e da ocupação dos territórios criativos.

A Oficina Experimental de Danças Regionais propõe vivências práticas e coletivas a partir de ritmos regionais como o carimbó, siriá e lundu, combinando-as com o street dance. As aulas serão ministradas de 7 a 16 de julho, às segundas, terças e quartas-feiras, a partir das 18h, na Avenida Show (esquina da avenida Dr. Freitas com Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta). São ofertadas 10 vagas gratuitas. O instrutor é o dançarino e coreógrafo Madson Moraes.

Já a Oficina de Edição de Vídeos para Projetos Culturais oferece noções básicas de edição de vídeo com ferramentas acessíveis e linguagem prática. A atividade será realizada de 8 a 10 de julho, nas terças, quartas e quintas-feiras, na sede da Ason (passagem Mucajá, 767 – Sacramenta). Também estão disponíveis 10 vagas gratuitas. Ela será ministrada pelo profissional de multimídia, colaborador da Ason, Eduardo Rocha, que também é estudante de Publicidade e produtor de audiovisual. A Ason desenvolve um podcast comunitário.

Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de julho por meio do formulário disponível na bio do Instagram da associação: @outrosnativos. Mais informações também podem ser obtidas pelo número (91) 98806-9806. A inscrição para a oficina de danças pode ser feita por aqui, e para a oficina de edição de vídeo neste espaço.

A realização das oficinas tem o apoio das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará e do Ministério da Cultura, Governo Federal, além de apoio cultural da empresa Suzano.

Economia criativa

"Esse projeto da Ason tem por base a economia criativa, por meio da música, do espetáculo, da cultura. Então, eu tenho mais de 30 anos de uma trajetória como profissional (compositor, letrista, cantor de banda, guitarrista, roteirista, reportagem e envolvido em outras atividades de cunho cultural) e coloco esse conhecimento a favor do desenvolvimento de um projeto de economia criativa para essa galera. Estamos investindo em comunicação comunitária, formação, uma distribuidora de música. Então, o projeto Incubadora de Cidadania é um entre outros da Ason", afirma Elielton Alves, o Nicobates, coordenador da Ason.

As pessoas são conectadas em uma rede, e essa rede funciona como de apoio, assistência, como também colaborativa de mercado para oportunizar novos empreendimentos desses jovens, como estúdio de gravação, grupos de dança. "Uma série de empreendimentos que podem, inclusive, mudar a vida deles", ressalta Elielton. A Associação atua para concretização de políticas públicas para a juventude e artes.

A Ason é uma associação de artistas, músicos, produtores e comunicadores do Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac), em Belém. Foi fundada em 2020, após realização do 1º Festival Outros Nativos, em 2019. O jornalista e produtor Elielton Alves, o Nicobates, juntou-se à produtora Taisse Naiade para criar um festival de música comunitário e participativo que valorizasse a diversidade e o talento dos artistas da periferia de Belém. O grupo surgiu no Distrito da Sacramenta. Além de três edições do Festival, a Ason teve forte participação comunitária em ações com outras associações, centro comunitários, orgãos públicos e empresas locais.

A entidade realizou a Incubadora Outros Nativos (produção de músicas), Incubadora de Cidadania (oficinas culturais para jovens), Cursos de Produção Cultural, “On no Rap” (evento aberto de Rap), “Música Organizada na Periferia” e usa seus canais de comunicação (site e redes sociais) como espaço de publicidade e informações sobre a comunidade. Já teve uma dezena de projetos aprovados em editais e patrocinados pela iniciativa privada.

Serviço:

Oficinas da Ason

Oficina Experimental de Danças Regionais

De 7 a 16 de julho, às segundas, terças e quartas,

A partir das 18h

Na Avenida Show, Dr. Freitas com Pedro Álvares Cabral,

na Sacramenta

Oficina de Edição de Vídeos para Projetos Culturais

De 8 a 10 de julho, nas terças, quartas e quintas-feiras,

Na sede da Ason, na passagem Mucajá, 767, na Sacramenta

Inscrições até 7 de julho

Inscrições para oficina de dança aqui

Inscrições para oficina de edição de vídeo aqui

Informações: (91) 98806-9806

@outrosnativos