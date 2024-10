Liah Soares fala sobre amizade com Wanessa Camargo e revela grupo com Zezé Di Camargo

Durante o AMZ Pop, no Tarde + Liberal, a cantora Liah Soares falou sobre sua amizade com Wanessa Camargo, para quem já foi compositora. A paraense revelou que tem um grupo no WhatsApp com Wanessa e Zezé Di Camargo.

Segundo Liah, o grupo se chama “Os Três Mosqueteiros” e, juntos, já compuseram algumas músicas, algumas lançadas e outras não. “A Wanessa Camargo, por exemplo, a gente se conhece há 20 anos, né? Eu também compunha para ela lá no início da carreira dela, no meu início de carreira. Somos amigas. Temos um grupo, eu, ela e o Zezé, chamado Os Três Mosqueteiros, no WhatsApp. A gente já fez algumas músicas, algumas lançadas, outras só a gente”, disse Liah.

ASSISTA:

A paraense também já foi compositora da dupla Sandy & Junior, e uma de suas composições de maior sucesso é a música “Desperdiçou”. Liah falou sobre esse momento durante o programa Altas Horas, com Serginho Groisman, na TV Globo.

ASSISTA: