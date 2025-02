VÍDEO: Wanessa Camargo homenageia Joelma na 'Batalha do Lip Sync' do 'Domingão com Huck'

Na noite deste domingo (16), o "Domingão com Huck" apresentou um dos duelos mais aguardados da temporada da "Batalha do Lip Sync": Wanessa Camargo e Belutti entraram no palco da TV Globo para uma competição cheia de ousadia e nostalgia.

A cantora Wanessa Camargo escolheu homenagear a paraense Joelma em sua segunda apresentação. Com um figurino vermelho e uma produção visual grandiosa, ela recriou o clássico “A Lua Me Traiu”. A performance, que misturou coreografia elaborada, arrancou aplausos da plateia e viralizou nas redes sociais.

Do outro lado do duelo, Belutti, da dupla sertaneja Marcos & Belutti, apostou em clássicos internacionais. Ele transformou-se em Freddie Mercury, líder do Queen, para dublar “Don’t Stop Me Now” com energia contagiante e um cenário inspirado nos palcos dos anos 1980.