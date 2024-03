Ex-astro do K-pop deixa a prisão após cumprir pena por estupro e filmagens ilícitas

Após cinco anos de prisão, o ex-astro do K-pop Jung Joon-young, de 35 anos, deixou a prisão nesta terça-feira (19). O caso, que teve grande repercussão na Coreia do Sul, envolveu acusações de estupro e filmagens ilícitas de mulheres.

Jung Joon-young foi solto de Mokpo, a 350 km de Seul, sem falar com a imprensa, segundo a agência de notícias News1. O ex-cantor foi declarado culpado de dois estupros e também de se filmar durante relações sexuais com mulheres sem que elas soubessem. Em 2019, ele foi condenado a cinco anos de prisão.

VEJA MAIS

Após as acusações, ele admitiu os crimes e se aposentou da indústria musical. "Eu realmente sinto muito. Eu admito todas as acusações contra mim. Não vou contestar as acusações apresentadas pela agência de investigação e aceitarei humildemente a decisão do tribunal", disse ele, segundo a CNN. "Eu abaixei minha cabeça em desculpas para as mulheres que foram vitima das por minhas ações."

Jung Joon-young conquistou fama em 2012, ao conquistar o terceiro lugar no programa de televisão Super Star K. Ele teve vários sucessos em sua carreira solo no K-pop, antes de se envolver no escândalo sexual.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)