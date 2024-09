Helder Barbalho se reúne com ex-vice-presidente dos EUA para falar sobre a Amazônia

O governador do Pará, Helder Barbalho, esteve reunido com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Albert Arnold Gore Jr, mais conhecido como Al Gore. A primeira-dama, Daniela Barbalho, e o secretário de estado de meio ambiente, Raul Protazio, também participaram do encontro, que foi realizado na noite deste domingo (22), em Nova York.

Nas redes sociais, Helder compartilhou que os temas abordados durante a reunião envolveram as mudanças climáticas globais, os desafios da Amazônia e as oportunidades que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que será realizada em Belém, estão proporcionando ao Pará e ao Brasil.

“Tive a honra de reunir, na noite deste domingo, com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, @algore. Falamos sobre as mudanças climáticas globais, sobre os desafios da Amazônia e sobre as oportunidades que a #COP30 está proporcionando ao Pará e ao Brasil”, pontuou o governador.

Al Gore

Al Gore é ex-vice-presidente do democrata Bill Clinton, tendo atuado entre 1993 e 2001, governo que antecedeu o de George W. Bush. Além de político, ele é empresário e ambientalista. A luta travada contra as mudanças climáticas o levou a conquistar, em 2007, o prêmio Nobel da Paz.

O reconhecimento da comunidade internacional veio, ainda, após Al Gore ser premiado com um Oscar pelo documentário norte-americano de 2006 "An Inconvenient Truth" ("Uma verdade Inconveniente"), que mostra as causas e aponta soluções para os problemas que envolvem o aquecimento global.