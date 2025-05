COP 30: Senadores visitarão Belém para acompanhar os preparativos para o evento

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado aprovou nesta terça-feira (29) um requerimento (REQ 5/2025 – CMA) solicitando a realização de diligência externa em Belém, no Pará, com o objetivo de acompanhar presencialmente os preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro deste ano. A data da visita ainda não foi divulgada.

Autor do requerimento, o presidente da Comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES), argumentou no pedido que a realização do evento coloca o Brasil no centro das atenções do debate climático global e impõe grande responsabilidade às instituições públicas envolvidas na organização do evento.

"Diante da complexidade dos preparativos — que envolvem infraestrutura, segurança, sustentabilidade e articulação internacional — é essencial que o Senado Federal, por meio da Comissão de Meio Ambiente, exerça seu papel constitucional de fiscalização e acompanhamento das ações em curso", justificou.

Para ele, a visita dos parlamentares permitirá uma avaliação mais precisa das ações em andamento. "Além disso, possibilitará o diálogo direto com autoridades locais, representantes da sociedade civil e especialistas, ampliando a visão da Comissão sobre os impactos e oportunidades que a COP 30 pode gerar para a região amazônica. A diligência também contribuirá para identificar eventuais lacunas e propor soluções que fortaleçam o papel do Brasil como liderança ambiental global", acrescentou o senador.