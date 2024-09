'Esperamos a banda Coldplay na nossa cidade. Nos vemos lá!', diz ministro Celso Sabino

Dinheiro

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (30) o quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2024.



Levantamento do Pew Research Center mostra que 46% dos norte-americanos dizem ter uma visão negativa do Brasil.

Celso Sabino (J. Bosco)

"Esperamos a banda Coldplay na nossa cidade. Nos vemos lá!”

Celso Sabino, ministro do Turismo, ao confirmar que Belém terá um show do Coldplay, no estádio Mangueirão, no próximo ano.



A Agência Nacional de Saúde Suplementar rejeitou o Plano de Adequação Econômico Financeiro (Plaef) apresentando pela Unimed Belém e deu prazo de um mês - a contar do último dia 25 - para que a cooperativa médica apresente nova versão com ajustes “contemplando os itens não atendidos que requerem medidas ostensivas”. A Unimed, que tem uma das maiores carteiras de clientes do Pará, enfrenta uma crise sem precedentes. Em carta enviada aos cooperados, o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Wilson Yoshimitsu Niwa, afirma ter esperanças de que o cenário seja revertido.



Em meio à crise, a Unimed Belém foi alertada, no dia 11 de agosto, pela detentora da marca nacional, sobre o risco de perder direito ao uso do nome caso não reverta o atual quadro, que envolve problemas na gestão e uma enxurrada de críticas sobre a qualidade do atendimento. Segundo a ANS, a cooperativa paraense está entre “as dez operadoras de grande porte com o maior número de reclamações, além de figurar na faixa 3 (a mais gravosa) no monitoramento de garantia de atendimento”. Após o alerta ser tornado público, a diretora geral da cooperativa, Liane Alamar Nunes Rodrigues, renunciou ao cargo, alegando falta de confiança na equipe de gestão.



O prefeito Edmilson Rodrigues assinou decreto determinando a gratuidade no transporte público da cidade no próximo domingo, 6 de outubro, dia do primeiro turno das eleições municipais. A medida, já tomada em eleições passadas, é para facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação. As catracas ficarão liberadas de 4h às 23h59. O prefeito também determinou que as empresas responsáveis pela gestão da frota mantenham a mesma frequência de viagens dos dias úteis.



Apesar de ser um dos Estados mais aquinhoados em abundância de águas, uma vez que seu território é banhado por mar e cortado por alguns dos maiores rios do mundo, o Pará não está sequer entre os dez maiores produtores de pescado do Brasil, com sua tímida movimentação de R$ 230,7 milhões, longe dos primeiros colocados nacionais, que são o Ceará (R$ 1,581 bilhão) e o Paraná (R$ 1,551 bilhão).



Apesar de estar em 14º lugar no ranking nacional da pesca, o Pará tem na produção de tambaqui (R$ 120,18 milhões) o carro-chefe da cesta de pescado, seguido de tambacu (R$ 53,93 milhões), tilápia (R$ 12,42 milhões), alevinos (R$ 10,81 milhões) e matrinxã (R$ 8,46 milhões). O Pará é o 3º maior produtor de tambaqui do país, atrás de Rondônia (R$ 483,26 milhões) e Roraima (R$ 160,72 milhões); e o 4º maior de tucunaré, com faturamento de R$ 278 mil.



A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), aprovou, na semana passada, solicitação de empréstimo externo de cerca de R$ 310 milhões, para a Prefeitura de Belém implantar o projeto de “Requalificação urbana ambiental em Icoaraci”. O projeto é uma das ações para o enfrentamento às mudanças climáticas na cidade, com financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), para o desenvolvimento de melhorias urbanísticas e de infraestrutura que promovam a adaptação socioambiental urbana na região da Bacia Hidrográfica do Paracuri.



A transmissão, pela Rádio Liberal, da partida que levou o Clube do Remo de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, teve grande audiência no Pará e até fora do Estado. Entre os ouvintes, as equipes da TV Rio Sul, afiliada à Rede Globo no sul do Rio de Janeiro, que abrange 20 municípios fluminenses. Os profissionais estavam ligados na disputa com o São Bernardo, via YouTube da rádio paraense, e o conteúdo será usado como base para o noticiário da Rio Sul. Durante a partida, o acionista, Arnaldo César Coelho, enviou mensagem ao diretor de Negócios da TV Liberal, Fernando Nascimento, garantindo que ele e todos de Volta Redonda estavam na torcida pelo clube paraense. Como se sabe, a torcida foi pé-quente.

- Pés-quentes também são o governador Helder Barbalho e o ministro Jader Filho, que ontem estiveram no estádio Mangueirão, torcendo pela vitória do Remo contra o São Bernardo. Em outra oportunidade os dois já haviam dado sorte ao Flamengo, em uma partida disputada em Lima, no Peru.



- Com um repertório sob medida para encantar fãs de todas as gerações, Caetano Veloso e Maria Bethânia fizeram uma surpresa especial aos paraenses que foram ao Mangueirão para assistir ao show histórico. Encerraram a apresentação ao som de “Voando pro Pará”, clássico que ganhou o mundo na voz de Joelma. O inusitado da apresentação emocionou e ganhou repercussão nacional.



- Antes, Caetano já havia declarado seu amor pela capital paraense. “Esta é uma das cidades que eu mais amo no mundo. Conheci Belém em 1968, e minha paixão nunca morreu”, disse.



- Na véspera do show, o cantor e compositor visitou o Ver-o-Peso e, em vídeo postado nas redes sociais pela esposa e produtora Paula Lavigne, falou sobre as famosas mangueiras da capital paraense.



- A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para o mestrado acadêmico em Geografia, até o dia 25 de outubro. O curso é voltado para graduados ou alunos do último semestre do curso superior em Geografia ou áreas afins.



- A Companhia Vale apresentou na semana passada, a representantes das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego do Pará, Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo, um panorama das ações desenvolvidas nas áreas de relacionamento com comunidades, sindicatos, saúde, segurança, meio ambiente e gestão de barragens.



- O encontro faz parte da “Caravana do Trabalho Decente” e a ideia é promover um diálogo entre as superintendências, a empresa e suas terceirizadas para que todos pratiquem os conceitos de trabalho decente e sustentável.