Pedro Sampaio exalta artistas paraenses, sonha com Global Citizen em Belém e celebra o funk

O DJ e produtor Pedro Sampaio está de volta com força total. Após um período afastado dos palcos por conta de uma cirurgia no joelho, o artista carioca lança o single “Bota Um Funk”, uma parceria com Anitta e o funkeiro MC GW. A faixa, já disponível nas plataformas digitais, marca o início de um novo ciclo artístico para Pedro, que promete novas colaborações e momentos especiais ainda em 2025.

Segundo Pedro, o lançamento celebra a diversidade do funk brasileiro. “Um dos principais motivos é que eu queria proporcionar esse encontro entre a Anitta e o GW. A Anitta é uma parceira minha, a gente já tem agora com o ‘Bota Um Funk’ quatro músicas juntos. E o GW também é um parceiro meu. Muita gente não sabe, mas o MC GW é um dos três brasileiros mais ouvidos fora do Brasil. Então, trazer a Anitta, que é uma potência internacional, e o GW, que tem uma força imensa no funk, fazia todo o sentido. Essa ponte entre os dois foi o que mais me motivou”, contou o DJ.

Em entrevista exclusiva a O Liberal, Pedro revelou que a faixa com Anitta já estava planejada há bastante tempo. “‘Bota Um Funk’ é uma faixa travada do meu álbum. Ela já estava guardada há bastante tempo, e eu já sabia que ia ser com ela. A Anitta é uma grande parceira, uma grande amiga, e temos uma sintonia muito interessante no trabalho. Ela é intensa, entra de cabeça nos projetos. Quando ouvi essa música, pensei: essa é a faixa do meu retorno aos palcos”, explicou.

Pedro precisou se afastar dos shows após sofrer um acidente durante uma apresentação no Rio de Janeiro, em 12 de janeiro, que resultou no rompimento dos ligamentos do joelho. “Na verdade, a gente se recuperou em tempo recorde. Eu fiz a cirurgia há exatamente dois meses. Ainda faço fisioterapia quatro horas por dia. É uma dedicação intensa que o meu público merece. Ainda não estou 100%, mas já estou andando sem muletas. Foi uma evolução rápida”, disse.

Pedro também adiantou que “Bota Um Funk” é apenas o começo do novo momento criativo. “Dentro do meu álbum Astro, havia duas faixas travadas: ‘Bota Um Funk’, com Anitta e GW, e ‘Perversa’, com o artista latino J Balvin. A gente lançou ‘Bota Um Funk’ agora, e se tudo der certo, o próximo passo é lançar ‘Perversa’, perto do verão europeu”, revelou.

Conexão com o Pará segue forte

O carinho de Pedro Sampaio pelo Pará continua marcante. Ele lembra com entusiasmo de momentos especiais em Belém, como a gravação do clipe de “No Chão Novinha” com Anitta, em 2021, e a participação no DVD da cantora Joelma, no Mangueirão, em 2023. “Essa música com a Joelma, que é um remix de ‘Voando Pro Pará’, foi um presente. Eu pulei de alegria com a minha equipe. Fiz com todo amor e carinho, respeitando a coesão artística da Joelma”, disse.

Sobre Joelma, o DJ é só elogios. “Ela é um ícone brasileiro. Vi a potência dela de perto. Se apresentou comigo no Prêmio Multishow e mostrou um nível de entrega incrível. Isso me inspira muito como artista.”

Pedro também acompanha de perto a cena paraense, especialmente os DJs locais. “Belém do Pará tem uma cena muito diferente. Eles fazem remixes com uma vibe própria, que precisa se tornar nacional. E tem a DJ Meury, com quem já estamos conversando para fazermos algo juntos. É DJ Meury e DJ Lorran.”

Desejo de voltar a Belém e participar da COP 30

Apesar de ainda não ter data definida para um novo show em Belém, Pedro afirma que o reencontro vai acontecer. “Tivemos que adaptar a agenda por conta do joelho, adiar e remanejar shows. Ainda não tenho uma data, mas vai rolar.”

O DJ também demonstrou interesse em participar do festival Global Citizen, que será realizado em Belém durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). “Tenho muita vontade. Tenho certeza que, no momento certo, esse convite virá. Seria um sonho fazer parte de um evento com uma importância global tão grande.”

Com “Bota Um Funk”, Pedro Sampaio retoma o ritmo de lançamentos e promete movimentar o cenário musical nos próximos meses. E, se depender do vínculo com o Pará, a batida vai seguir firme — e com muito “endoida!” no coração.