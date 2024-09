Pedro Sampaio lança segundo álbum com maturidade e ousadia

Pedro Sampaio lança seu segundo álbum. “Astro” chega como o resultado de mais de cinco anos de carreira. O projeto traz feats com Marina Sena, Luísa Sonza e J Balvin e um repertório pop, refinado e rico em construções audiovisuais, com 15 canções.

Em coletiva à imprensa, Pedro Sampaio falou sobre a sua experiência artística, ações de divulgação do novo trabalho e amadurecimento profissional.

“O legal do ‘Astro’ é que ele é mais maduro e robusto, mas sem perder a minha essência de produtor e a energia da dança. Todo lugar que eu passei, seja Bahia ou Belém, tem alguma coisa nesse álbum”, explica o artista.

Pedro Sampaio explica que é uma pessoa que não tem medo do novo e tão pouco em experimentar o diferente, e por isso esse projeto chega com referências do Brasil inteiro. Outro ponto importante, é a ousadia e liberdade que ele tem colocado nos seus trabalhos recentemente.

“O meu poder interno, que eu acredito que todos nós temos, virar uma potência, um super poder. Sobre a minha sexualidade, acho que foi um momento muito importante e profissional. Lembro que após o show do LoLollapalooza, fui falar com a minha mãe: ‘Eu tenho a sensação que depois desse momento, dessa reviravolta toda que está acontecendo, vou ganhar asas ainda maiores, vou ficar mais forte ainda, mais pessoas vão se conectar comigo’. Fico até arrepiado falando porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu me entendi mais como artista, tive um domínio maior da minha arte e mais confiança em escrever sobre temas que eu nunca escrevi e vivi na vida. O ‘Astro’ vem trazendo tudo isso, mas claro, sem perder a minha essência”, conta Pedro.

Na apresentação citada pelo artista, em 2023, ele falou pela primeira vez sobre sua bissexual. Ao tocar a música "Toda forma de amor", de Lulu Santos, ele fez um discurso pela liberdade de amar e mostrou no telão uma foto sua com as palavras "Pedro bissexual".

Sempre antenado e atualizado, Pedro Sampaio adicionou no lançamento do seu álbum várias ações que aguçaram a curiosidade do seu público, inclusive, essa é uma das características dele como artista, usar essa comunicação nas redes sociais como aliada.

O estilista paraense Fabricio Neves foi um dos convidados para participar do projeto. Ele criou um biquini com fotos de Pedro Sampaio. A peça foi usada na divulgação de “Astro”, o álbum também chega com visualizers para todas as músicas.

“O Pedro Sampaio não é só a música e o show, eu amo fazer essa parte audiovisual, por isso que cada canção chega com um elemento visual muito forte e eu fiz essa ação, que faz parte de uma estratégia chamada ‘Pedro Mania’. Como estamos falando de ‘Astro’ e pensamos em grandes astros como Elvis Presley e Michael Jackson, antigamente tinha muita essa cultura de ter coisas e usar roupas com estampas do artista. A gente quis fazer exatamente isso, por isso escolhemos pessoas de vários lugares do Brasil para criar e desenvolver esses produtos”, disse o artista.

“Astro” já está disponível em todas as plataformas de música.