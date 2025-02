Pedro Sampaio passa por cirurgia no joelho e cancela agenda de Carnaval

O DJ Pedro Sampaio usou as redes sociais nesta terça-feira (18/02) para informar que precisou passar por uma cirurgia no joelho após sofrer uma lesão durante sua apresentação no festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro.

Na publicação, ele tranquilizou os fãs e explicou que o procedimento foi necessário para sua recuperação, o que resultou no cancelamento de seus compromissos de Carnaval.

“Obrigado a todos que torceram por mim! Agora eu preciso focar na fisioterapia para recuperar 100% e voltar ainda mais forte”, agradeceu o artista.

A lesão aconteceu no dia 12 de janeiro, quando Pedro se apresentava sobre uma estrutura metálica ao lado dos dançarinos. Durante a apresentação, ao tentar pular para um degrau mais baixo, o DJ sofreu o acidente e precisou de ajuda para sair do palco. Exames confirmaram o rompimento do ligamento, tornando a cirurgia indispensável.

Com a recuperação em andamento, as apresentações que estavam agendadas para fevereiro, incluindo o Carnaval na Cidade, em São Paulo, e o Bloco Beats, no Obelisco do Ibirapuera, foram canceladas.