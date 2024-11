Mulher tira calcinha e joga em Pedro Sampaio durante show; vídeo

Durante um show do músico Pedro Sampaio, uma mulher foi convidada pelo artista para subir no palco, tirou a calcinha ao som de "Escada do Prédio", e presenteou o famoso com a peça íntima.

Nas redes sociais, a suposta moça disse tudo não se passava de uma jogada de marketing. Ela contou que foi apenas uma encenação que ocorreu após pedido da produção do próprio Pedro Sampaio. Entretanto, parece que a suposta trama funcionou, a repercussão na web foi grande.

"Sou eu no vídeo! Sou dançarina, e não, não foi a oportunidade de tirar s calcinha, subi no palco pq ele chamou pra dançar uma música e nesse meio tempo jogaram essa calcinha e a produção dele pediu pra contracenar com essa música e assim eu fiz", contou a jovem.

Mesmo que tenha sido combinado com as pessoas que trabalham com o DJ, Pedro Sampaio não sabia do que iria ocorrer por isso ele teva uma reação de surpresa e descontração. Na ocasião, ele pegou a peça íntima e riu ao notar uma mensagem escrita nela. "Esquece", comentou Pedro. Em seguida, devolveu-a arremessando para a plateia.