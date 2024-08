VÍDEO: Pedro Sampaio experimenta maniçoba: ‘Prefiro tacacá’

O DJ Pedro Sampaio participou do quadro do influenciador Bom Talvão, onde experimenta diferentes comidas. Entre os pratos provados, estava a maniçoba, uma comida típica do Pará, que não agradou ao paladar do artista.

“Prefiro tacacá”, disse Pedro Sampaio após experimentar a maniçoba e não conseguir engolir a comida. O artista já esteve em Belém e fez um remix da música “Voando Pro Pará”, em parceria com a artista paraense Joelma.

