Show do Coldplay em Belém pode ser anunciado nesta quarta-feira (30); entenda

O Global Citizen, que terá sua primeira edição na América Latina, vai divulgar nesta quarta-feira (30) as atrações que se apresentarão em Belém do Pará, em novembro deste ano, durante a COP 30. O anúncio será feito durante o Global Citizen NOW, cúpula internacional promovida pela organização Global Citizen, que acontece em Nova York.

O evento reunirá chefes de Estado, executivos, ativistas e artistas para debater soluções de impacto global. Entre os convidados estão o governador do Pará, Helder Barbalho; a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara; e André Corrêa do Lago, presidente-designado da COP 30.

Além dos painéis e encontros estratégicos, o evento em Nova York também marcará a entrega do Prêmio Global Citizen e do Prêmio de Liderança Jovem da Cisco, que reconhecem jovens líderes de todo o mundo por seus impactos transformadores em suas comunidades. Entre os homenageados está a brasileira Taily Terena, antropóloga indígena e defensora da terra e do clima, que atua no Instituto da Memória e Ciência Indígena.