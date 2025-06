Álbum de Manoel Cordeiro e parceiros concorre ao Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira

O guitarrista paraense Manoel Cordeiro está indicado ao Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira (ex-‘Prêmio Sharp’) ao lado do guitarrista do BaianaSystem, o baiano Beto Barreto, e do baterista do Nação Zumbi, o pernambucano Pupillo. Juntos, eles lançaram o álbum “Estado de Espírito”, que concorre na categoria “Lançamento de Instrumental”, disputando com grandes nomes como Hermeto Pascoal, Yamandú Costa e Amaro Freitas. A premiação será na noite desta quarta-feira (04/06), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

“A indicação para um prêmio dessa magnitude é sempre motivo de orgulho e um incentivo para continuar esse trabalho, que considero tão lindo e autêntico”, comemora Manoel.

O álbum sela o encontro dos ritmos da Amazônia e do Nordeste brasileiro, um sonho nutrido por Manoel e Beto desde o ano de 2022, quando se conheceram no Festival Internacional de Guitarra Elétrica (Guitarrassa), em Salvador.

“Eu e Beto começamos compondo à distância, ele em Salvador e eu em Belém, tudo fluindo às mil maravilhas. Sentimos a necessidade de um parceiro para cuidar da síntese das composições, levadas e da estética sonora do trabalho. Chegamos logo ao nome do Pupilo, músico fantástico. Tivemos dois encontros presenciais em estúdios de São Paulo para gravar”, recorda o mestre da guitarrada.

“A gente percebeu que tinha uma liga muito grande da guitarrada, que tem influências da América Central e da Angola, com a guitarra baiana, que mistura choro, frevo e música clássica. Quando a gente tocava junto aconteciam coisas especiais e as composições nos guiavam muito”, conta Beto Barreto.

“O Manoel é uma grande referência, grande mestre, que mostra muito dos caminhos das músicas da Amazônia, como compositor, instrumentista e produtor”, elogia.

As composições “chegaram a um lugar” que não eram os estados de naturalidade dos músicos - Pará, Bahia e Pernambuco -, mas sim em um ambiente sonoro solar que inspirou o nome do álbum lançado no final de 2024, pelo selo Máquina de Louco.

“‘Estado de Espírito’ traduz a cultura, ancestralidade, a linguagem, o jeito e o sotaque de cada um desses lugares”, ressalta o baiano.

Para Pupillo, “Estado de Espírito conta uma história maravilhosa capaz de arrebentar a boca do balão com ritmos dançantes”. “Estou feliz demais”, conclui. A arte visual é de Filipe Cartaxo e a masterização de Mário Caldato Júnior.

Prêmio BTG

O Prêmio BTG Pactual de Música Brasileira surgiu em 1987 como Prêmio Sharp, nome com o que ficou conhecido por 11 edições. De 2003 a 2008, com a mudança de patrocinador, passou a se chamar Prêmio Tim de Música. De 2010 a 2015, o patrocínio passou a ser feito pela Vale, sem que a marca fosse agregada ao nome do evento, como aconteceu anteriormente. Idealizado por José Maurício Machline. O prêmio chega à 32a edição homenageando Chitãozinho e Xororó.

O álbum “Estado de Espírito” disputa o prêmio com os álbuns “Y’Y”, de Amaro Freitas; “Cadê Tereza, do Clube do Balanço; “Pra Você, Ilza”, de Hermeto Pascoal; e “Ida e Volta”, de Yamandú Costa.