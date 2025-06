Rose Maiorana celebra um ano de galeria com a exposição ‘Sendas’, em Belém

A Galeria de Arte Rose Maiorana, localizada no bairro do Marco, em Belém, abre as portas nesta quinta-feira (05/06) à exposição “Sendas”, da artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. A mostra marca o primeiro aniversário do espaço cultural e apresenta ao público 26 obras inéditas que propõem uma reflexão sobre os caminhos e trajetórias vividas ao longo da vida. A abertura oficial será realizada nesta quarta-feira (04/05) em um vernissage para convidados, às 19h30, na mesma noite. Com entrada gratuita, a visitação à mostra estará aberta ao público de segunda a sábado, das 9h às 18h, até o dia 5 de julho.

Segundo a artista, a mostra representa um percurso íntimo e afetivo que resgata fases anteriores de sua trajetória artística, reinterpretadas sob uma nova perspectiva. As obras foram produzidas ao longo de 2025, mas carregam referências, símbolos e emoções que atravessam décadas de vivência e produção.

“Essa exposição tem um significado especial não apenas pelo momento que representa na minha trajetória artística, mas também por celebrar o primeiro ano da galeria”, afirma Rose Maiorana.

Ela explica que a proposta da exposição é convidar o público a uma experiência sensorial e poética. As obras percorrem passagens internas e externas, resgatando inspirações, transformações e experiências acumuladas.

“Minha expectativa é que ‘Sendas’ seja um convite à reflexão e à sensibilidade, que cada pessoa que entrar em contato com as obras possa, de alguma forma, se reconhecer nos trajetos que elas sugerem. São caminhos abertos, simbólicos, afetivos”, disse a artista plástica.

Quadro de Rose Maiorana da exposição "Sendas" (André Oliveira)

Processo de inspiração

Para Rose, revisitar sua própria trajetória foi um processo intenso e necessário. “Revisitar meu próprio acervo, minhas memórias e referências, me permitiu construir algo totalmente novo, como se o passado abrisse espaço para uma nova paisagem”, explica.

A artista reforça a mensagem principal da mostra: “Não há um único caminho certo — há sendas múltiplas, e todas são válidas, mesmo as que parecem incertas. Quero que o público sinta que pode se permitir vagar, explorar, recomeçar. Que a arte também pode ser esse espaço de respiração, de pausa e de reconexão com o próprio ritmo”.

Arte e gestão caminhando juntas

Rose observa que o espaço se consolidou como um ponto de encontro entre artistas e apreciadores da arte feita na Amazônia. “Ao longo desse ano, a galeria se transformou num espaço vivo de trocas, encontros e descobertas. Celebrar esse ciclo com uma exposição que fala de caminhos, escolhas e movimentos faz todo o sentido”, declara.

A artista pontua que a exposição “Sendas”, nesse sentido, é também um marco de afirmação de sua atuação múltipla no cenário artístico. “Como artista, é um momento de retorno e reafirmação. Já como gestora cultural, ver a galeria completar um ano com uma programação consistente, viva e pulsante é motivo de orgulho”, afirma.

Ela acredita que arte e gestão podem caminhar juntas. “Esse momento me atravessa inteira. É pessoal, simbólico e coletivo ao mesmo tempo. É o reflexo do que acredito: que arte e gestão não precisam estar em lados opostos. Elas podem caminhar juntas, com afeto, intenção e visão de futuro”, declara Rose Maiorana.

Linguagem visual da exposição

A identidade visual do projeto também reflete a proposta conceitual da mostra. O trabalho gráfico é assinado pelo publicitário Aurélio Oliveira, que atua há anos ao lado da artista. “A cada mostra, mergulhamos em um conceito que traz à tona vieses de sua personalidade criativa, sempre carregada de sentimentos intensos”, comenta.

Para Aurélio, “Sendas” é um marco na vida da artista plástica. “É uma celebração da jornada de Rose e do lançamento da sua galeria. Tenho a felicidade de também fazer parte de algumas de suas trilhas nesse percurso”, disse.

O publicitário explica que a comunicação da exposição inclui tipografia exclusiva com traços sinuosos e elementos gráficos que simulam caminhos, trilhas e percursos. “A arte é sua paixão e também é parte inseparável de seu espírito livre. Sempre observo com atenção e respeito cada detalhe de suas obras para buscar me conectar e conceber uma comunicação visual digna do seu valor”, completa Aurélio Oliveira.

Trajetória

Rose Maiorana tem uma relação de longa data com as artes visuais. Aos 14 anos, iniciou seus estudos com o artista Benedicto Mello e, mais tarde, aprofundou-se com Marinaldo Santos. Inspirada pela Pop Art, estreou com a mostra ‘Explosão de Cores’, em Belém. Na exposição ‘aFLORAr’, voltou-se à natureza como fonte de inspiração, traduzindo paisagens e sensações em obras simbólicas.

Desde então, participou de coletivas em Belém, no Rio de Janeiro e em Bruxelas, expandindo seu trabalho para novos públicos. Atualmente, se dedica à série Amazônia Líquida, que une arte e consciência ambiental. A nova fase do projeto, em parceria com o fotógrafo Tarso Sarraf, foi lançada no Palacete Faciola – Museu da Imagem e do Som (MIS), como parte da programação da COP 30. A mostra segue para o Marajó em agosto, depois chega a São Paulo e, futuramente, deve ganhar projeção internacional.

A nova exposição da artista, “Sendas”, tem o apoio da construtora Porte Engenharia, da Cerveja Caribeña e do Grupo Liberal.

SERVIÇO

Exposição “Sendas” da artista plástica Rose Maiorana