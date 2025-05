Acompanhante de Neymar vive 'situação precária' na prisão: veja fotos

A acompanhante Nayara Macedo, conhecida como Any Awada, foi presa sob suspeita de envolvimento em um esquema de falsificação e venda de cosméticos adulterados. Ela ficou conhecida por ter relações sexuais com Neymar.

Any denunciou por meio de seus advogados as condições da cela onde está detida na cadeia pública de Itaquaquecetuba, em São Paulo. De acordo com o escritório Blaustein Mello & Ramalho, que representa a mulher, ela vive uma “situação precária” no presídio.

Os advogados enviaram à imprensa fotos e vídeos feitos no local. Nos registros, outras detentas relatam a presença de ratos e baratas, além da falta de estrutura mínima.

A defesa de Any disse que a cela não possui água corrente nem pia, além disso, ela divide o espaço com outra gestante de oito meses.

A mulher foi presa na última quinta-feira (22) ao lado da mãe, Angela de Macedo, em um apartamento no bairro Alto Ipiranga, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Durante a ação policial, foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3, avaliado em cerca de R$ 150 mil.

A prisão das duas mulheres é resultado de uma investigação iniciada após o registro de um boletim de ocorrência em agosto de 2023. Na ocasião, uma vítima afirmou ter pago R$ 857,90 por perfumes importados e descobriu, ao receber os produtos, que se tratava de itens falsificados.

Além disso, Any também é ré em um processo recente no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no qual a autora da ação afirma não ter recebido um perfume comprado em sua loja. O comprovante de pagamento anexado aos autos indica que o valor foi transferido para uma conta bancária em nome da mãe da acompanhante.

Veja a cela que acompanhante de Neymar está presa (Fotos: Divulgação)

A filha de Any, de apenas 2 anos, foi deixada sob os cuidados de uma tia.

A mulher ficou conhecida após afirmar estar grávida de Neymar logo após afirmar que ter relações sexuais com o jogador.