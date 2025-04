Avaliado em mais de R$ 50 mi, helicóptero de Neymar está impedido de voar; saiba o motivo

O helicóptero de luxo pertencente ao jogador Neymar Jr., atualmente no Santos Futebol Clube, está impedido de operar desde o início de abril. A informação consta no sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que aponta a suspensão do Certificado de Aeronavegabilidade (CA) da aeronave de prefixo PP-NJR.

Fabricado em 2019 e avaliado em aproximadamente R$ 50 milhões, o helicóptero é um modelo Airbus BK 117 D-2, com capacidade para até dez pessoas, sendo um piloto e nove passageiros. O veículo foi adquirido por meio da empresa Neymar Sport e Marketing Ltda e ficou conhecido entre torcedores por ter sido utilizado pelo jogador em sua reapresentação ao Santos.

Segundo a Anac, o CA está suspenso desde o dia 4 de abril de 2025 devido ao vencimento do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), documento obrigatório que atesta a capacidade técnica da aeronave para voar com segurança.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de Neymar esclareceu que o helicóptero está passando por manutenção anual, iniciada em 26 de março, com previsão de conclusão em até 40 dias. Durante esse processo, é normal que o sistema da Anac aponte o CVA como vencido.

“Após a finalização da manutenção obrigatória, a ANAC verifica o cumprimento de todos os itens da inspeção e, automaticamente, atualiza o sistema, liberando a aeronave para voos”, explicou a assessoria.

Helicóptero de Neymar, avaliado em R$ 50 milhões. (Reprodução/YouTube)

Ainda de acordo com a Anac, o CVA precisa ser renovado a cada três anos. Em 2024, o documento chegou a expirar, mas a equipe de Neymar conseguiu prorrogar o prazo ao apresentar documentação complementar.

O helicóptero chama atenção não apenas pelo alto valor, mas também pelos detalhes luxuosos. Personalizado em Paris, ele conta com assentos de couro estampados com o símbolo do Batman — super-herói favorito do jogador —, além de tecnologia de ponta e autonomia para voos noturnos.

A aeronave era usada frequentemente por Neymar para deslocamentos entre sua mansão em Mangaratiba (RJ) e a cidade de Santos (SP). Estima-se que cada viagem de ida e volta custe cerca de R$ 7 mil. Atualmente, o atleta reside no Morro Santa Terezinha, em Santos.