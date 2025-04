Neymar se lesiona novamente e deixa o campo chorando na Vila Belmiro

O retorno de Neymar ao Santos ganhou mais um capítulo preocupante na noite desta quarta-feira (16), na Vila Belmiro. O camisa 10 precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo da partida contra o Atlético após sentir uma nova lesão muscular.

O problema aconteceu no lance que resultou no segundo gol santista. Imediatamente após a jogada, Neymar caiu no gramado, visivelmente abalado. As câmeras flagraram o atacante chorando, enquanto recebia atendimento. Ele ainda tentou continuar em campo, mas acabou pedindo substituição aos 33 minutos.

Com o camisa 10 fora de ação, o técnico interino César Sampaio promoveu a entrada do argentino Rollheiser.

VEJA MAIS

A situação preocupa a comissão técnica e os torcedores, já que Neymar havia acabado de retornar aos gramados após uma lesão grave sofrida no início de março, que o afastou por quase um mês. No último fim de semana, ele havia voltado a jogar alguns minutos durante a derrota para o Fluminense, por 1 a 0.

Agora, o clube aguarda exames para avaliar a gravidade da nova lesão e definir os próximos passos para o ídolo santista.