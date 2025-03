Neymar é convocado para Seleção após um ano e meio fora

Neymar Júnior foi novamente convocado para a Seleção Brasileira após um ano e meio afastado. O técnico Dorival Jr. anunciou, nesta quinta-feira (06), a lista dos 23 jogadores chamados para os confrontos contra Colômbia e Argentina.

A partida contra a Colômbia, válida pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será realizada no dia 20 de março, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O jogo tem apresentação do Metrópoles Sports.

Neste dia, Neymar voltará a vestir a camisa 10 da Seleção. O jogador do Santos não atua pelo Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho durante a partida contra o Uruguai.