Com retorno de Neymar, Dorival Jr anuncia convocados da Seleção para jogo contra Argentina

O técnico Dorival Júnior anunciou, nesta quinta-feira (6), sua primeira lista de convocados para a Seleção Brasileira em 2025. A convocação, realizada às 11h no Rio de Janeiro, define os jogadores que representarão o Brasil nos confrontos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A principal novidade na lista é o retorno de Neymar. O atacante do Santos volta a vestir a camisa da Seleção após um ano e cinco meses afastado devido a uma grave lesão no joelho.

O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Já o clássico contra a Argentina acontece no dia 25, em Buenos Aires. A Seleção se apresenta no dia 17, provavelmente na capital federal, onde realizará os primeiros treinos.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta posição nas Eliminatórias, com 18 pontos. As seis primeiras seleções garantem vaga direta no Mundial, enquanto a sétima colocada disputa a repescagem.

Confira os convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Ederson (Manchester City)

Defensores

Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Murilo (Nottingham Forest)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)

Atacantes

Estevão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinícius Júnior (Real Madrid)