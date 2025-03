Neymar e Bruna Biancardi planejam casamento após polêmica com garota de programa, diz colunista

Enquanto os rumores sobre crise no relacionamento circulam na internet, com direito a garota de programa dizendo estar grávida após relação com Neymar, Bruna Biancardi e o atacante do Santos seguem firmes nos planos para o futuro. O casamento do casal, segundo o colunista Matheus Baldi, da "IstoÉ Gente", está oficialmente marcado para 2026, e os preparativos já começaram!

Grávida da segunda filha, Mel, Bruna está focada na família e na organização do grande dia. A cerimônia promete ser um evento repleto de significado, com as duas filhas do casal como damas de honra: Mavie, de 1 ano, e Mel, que nascerá nos próximos meses. Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, também terá um papel especial.

Padrinhos especiais

Ainda segundo o colunista, Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, e seu atual companheiro, Vinicius Martinez, serão padrinhos do lado de Bruna, mostrando a boa relação entre todos. Já do lado de Neymar, estarão sua irmã, Rafaella Santos, e o jogador Gabigol, grande amigo do astro do futebol.

Apesar dos recentes boatos envolvendo Neymar, o casal optou por não alimentar a polêmica e seguir adiante com os preparativos do casamento. Fontes próximas afirmam que a relação está mais forte do que nunca, especialmente após a chegada de Mavie e a expectativa por Mel.