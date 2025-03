Neymar é o pai? Grávida, acompanhante mostra ultrassom e detalhe chama atenção

Any Awuada ficou famosa nas últimas semanas ao afirmar que transou com Neymar quando o jogador deu uma festinha em uma fazenda que seria só para amigos. Recentemente, ela voltou aos holofotes depois que compartilhou nas redes sociais o resultado do ultrassom que teria feito para saber o estado de saúde do filho, só que um detalhe não passou despercebido por muitas pessoas.

A acompanhante afirma que o filho é do craque da Seleção Brasileira e que pensa em fazer teste de DNA para comprovar o que diz, segundo as informações da jornalista Fábia Oliveira.

VEJA MAIS

No vídeo, Awuada contou que estava na maternidade: "Vou fazer o primeiro ultrassom hoje" e escreveu: "Mamãe já espera ansiosamente por você. E já te ama muito", apesar dela não ter conseguido identificar o feto.

Quando perguntou para a médica, a especialista respondeu: "Esse mais branquinho".

Ultrassom de Any Awuada

Um seguidor observou atentamente o exame compartilhado pela própria Any Awuada e logo questionou: "Como conseguiu engravidar de Neymar antes de 'coisar' com ele, se no vídeo a data do ultrassom está 10/02/2025. É possível engravidar antes de fazer alguma coisa?". “No painel ali onde mostrou que o bebê está de 6 semanas e 0 dias”, disse outro.

“O saco gestacional com o embrião só pode ser visto a partir de 5 semanas de gestação!”, apontou uma pessoa. “Está ali: data estimada da gravidez 6 semanas! Ela deve ter engravidado mais ou menos dia 24/02”, calculou uma pessoa que pode colocar fim na novela Neymar e Any Awuada, já que eles supostamente teriam se relacionado intimamente no dia 10 de março.

Nome do bebê

Awuada chegou a ser questionada sobre o nome do bebê em outra publicação.

Além de garantir que é um menino, ela disse: “Eu ainda não sei, na verdade, porque que o pai dê a opinião dele sobre o nome, mas como ainda não sabemos quem é o pai e precisamos fazer o DNA, vou esperar tudo bonitinho”.

“Eu vou ver se não é tão invasivo fazer o DNA com o neném dentro da barriga, e se não for, vou fazer. E, aí, vou ver se o pai quer dar um palpite no nome. Se não quiser, pensei muito em Bernardo ou Vandrício. Estou em dúvida. São nomes diferentes que ninguém tem e acho que seria uma criança destacada, com nome diferente”, finalizou a acompanhante.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)