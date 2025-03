Neymar amplia período de transição física no Santos e Caixinha pede calma: 'Quer sempre jogar'

A vontade tamanha de Neymar em voltar a defender o Santos vai demorar um pouco mais. Mesmo com o jogador insistindo que está bem, sem dores, e em condições de já entrar em campo, sua transição física vai se alongar um pouco mais e nem sua presença diante do Bahia, na segunda rodada do Brasileirão, está assegurada. Apesar da pressão, o técnico Pedro Caixinha pede calma à torcida.

"Não podemos esquecer o longo tempo de inatividade (por causa da recuperação da cirurgia no joelho esquerdo no fim de 2023), que ele joga com uma explosão e intensidade tamanha, não sabe atuar de outra maneira e quer sempre jogar, ganhar", alertou o treinador para explicar a precaução que o Santos optou em fazer com o astro.

"Ele passou pelo ciclo de jogo e participou de mais partidas do que fez nesses últimos anos. Agora estamos a prepará-lo para o ciclo de treino e depois vamos prepará-lo para o ciclo e treino e de jogo. É um processo com paciência para que esteja pronto", explicou Caixinha.

Neymar vem postando com frequência sua evolução física, o que deixou no ar a possibilidade de estar na largada do Brasileirão, neste domingo, diante do Vasco, em São Januário. Mas o Santos se reuniu com o jogador e foi acertado o adiamento de sua volta aos treinos com os companheiros, o que pode levar mais alguns dias.

"Após uma nova avaliação e sabendo da agenda do Campeonato Brasileiro, o Santos Futebol Clube, com seu Departamento Médico e comissão técnica, junto com o próprio atleta e seu staff, decidiu manter Neymar Jr. em processo de transição física. O objetivo é melhorar a sua recuperação e fortalecimento, a fim de evitar afastamentos maiores, situação que sistematicamente acontecem após longos períodos de afastamento de jogos, como foi o seu caso", admitiu o clube após a ausência diante do Vasco ser noticiada.

"O jogador está sendo reavaliado semanalmente afim de definir a progressão das atividades e segue evoluindo na reabilitação diária no CT Rei Pelé, sempre assistido pelos profissionais que acompanham há mais de uma década."

Como não está na Libertadores e nem na Copa Sul-Americana, o Santos jogará apenas aos fins de semana, o que dará tempo para reavaliações mais completas com Neymar. O jogo com o Bahia ocorre no fim de semana de 5 de abril. Caso ainda ache cedo, o clube pode adiar a estreia do craque no Nacional para a visita ao Fluminense, uma semana mais tarde.