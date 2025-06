​Parárraiá 2025 começa com grandes shows e multidão animada no Mangueirão

Começou na noite desta ​quinta-feira (12) a segunda edição do Parárraiá - O São João da Amazônia, no estacionamento do Estádio do Mangueirão, em Belém. Com entrada gratuita, o evento atraiu milhares de pessoas para uma grande festa junina que une tradição, música e cultura popular. A programação segue até o próximo domingo (15).

A primeira noite contou com shows de Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Erick Land, Carabao, Os Caras do Arrocha, além d​as apresentações das quadrilhas juninas Encanto da Juventude, do bairro do Guamá, e Roceira. Em pleno Dia dos Namorados, o cantor Gusttavo Lima foi a atração mais aguardada pelo público, que lotou o espaço desde as primeiras horas da noite.

Evento gratuito celebra a cultura popular com atrações nacionais e regionais. (Wagner Santana/ O Liberal)

“A minha expectativa é aproveitar bastante o show. São várias atrações muito importantes. E, sem dúvida nenhuma, a minha maior expectativa para cá é o show do Gusttavo Lima. Foi o artista que me fez sair do trabalho e vir direto para cá. Cheguei às 18h. Peguei logo um lugar aqui na frente”, contou o advogado Maurício Cabral, de 23 anos.

Entre os fãs mais entusiasmados, a maquiadora Ildilene Araújo, 30 anos, viajou de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, especialmente para ver o ídolo. “Eu vim de longe. Foram nove horas de viagem para chegar até aqui ver o Gusttavo Lima. Estou aqui na grade só para ver ele. Não dormi, mas estou aqui de pé esperando ele se apresentar”, disse.

A lojista Benedita Silva, de 50 anos, saiu de Fortaleza só para participar da festa. “Eu vim de Fortaleza. Só trabalhei na segunda-feira e já estou de volta hoje. Eu sou fã dele [do Gusttavo Lima]”, contou. Já Aldinéia Vasconcelos, 28 anos, dona de casa de Santa Maria do Pará, também fez questão de prestigiar. “A minha expectativa está a mais de mil. É o meu primeiro ano. Estou muito feliz, porque o meu cantor favorito é o Gusttavo Lima. É o quarto show que eu vou ver dele. Vai valer a pena”, declarou.

A abertura da programação ficou por conta de Os Caras do Arrocha, projeto que reúne os cantores Gabriel Gava, Israel Novaes e Thiago Brava. Na sequência, a cantora Manu Bahtidão agitou o público com seus sucessos. “Estou muita orgulhosa dessa festa, que é linda, com tantos artistas grandões, com essa grade recheada de talentos, de sucesso”, disse.

Uma das novidades da edição deste ano foi a presença da influenciadora Mileide Mihaile, que assumiu o posto de apresentadora do Parárraiá. “Eu estou muito feliz. É um movimento cultural que Belém merece”, disse. “Participar da festa é maravilhoso, mas ser convidada para estar à frente, apresentando tantas pessoas que representam bem o nosso forró, a nossa cultura, a nossa música é uma responsabilidade muito grande. Estou aqui estudando para não errar nada”, afirmou.

Outro convidado especial foi David Brazil, que marcou presença no evento pela primeira vez. “É uma alegria. Eu estou muito feliz com o convite. Estou encantando com o evento”, declarou.

Durante o show, Gusttavo Lima cantou hits consagrados como “Gatinha Assanhada”, “Balada Boa”, “Bloqueado”, “Cem Mil”, “Zé da Recaída”, “Fala Mal de Mim”, “A Noite”, “Proibido Terminar” e “Sofrimento Simultâneo”. A apresentação aconteceu na mesma semana em que o cantor lançou “Carta Para Quem Vem Depois de Mim”, parceria com Lucas Lucco, que marcou o retorno do colega à música.

O Parárraiá é um projeto que valoriza a cultura popular amazônica por meio da música, dança e gastronomia, promovendo o intercâmbio entre artistas locais e nomes de projeção nacional. Ao longo da programação, o público poderá conferir uma série de apresentações que exaltam a diversidade cultural da região.

A programação segue até o próximo domingo (15). (Wagner Santana/ O Liberal)

Agende-se:

- Dia 13: Chitãozinho & Xororó, Xand Avião, Felipe Amorim e Viviane Batidão;

- Dia 14: Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado, Lendário Rubi e Thiago Costa;

- Dia 15: Nattan, Pablo, Mari Fernandez e Joelma.