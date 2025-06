Marahu Lab abre inscrições para projetos audiovisuais da Região Norte; veja como participar

A produtora Marahu Filmes abriu as inscrições para a quinta edição do Marahu Lab, laboratório de projetos audiovisuais realizado anualmente. A novidade deste ano é a expansão da chamada, que agora receberá inscrições de projetos de toda a Região Norte. Ao todo, serão dez vagas: seis para projetos do Pará e quatro para os demais estados. Destes, serão escolhidos cinco projetos de documentário e cinco de ficção. As inscrições vão até 22 de junho pelo site marahu.com.

Segundo a produtora, desde 2019 o evento vem sendo um espaço de formação, conexões e trocas de saberes entre profissionais do audiovisual do Norte do país. Este ano, o laboratório conta com patrocínio master do Instituto Cultural Vale via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MINC). Os selecionados do laboratório terão a oportunidade de participar de oficinas, consultorias e rodadas de negócios voltadas para o desenvolvimento de seus projetos. Como parte da programação do evento que será realizado presencialmente de 19 a 22 de agosto de 2025, também serão ofertadas vagas para painéis e masterclasses que serão abertas ao público via inscrições prévias.

Tayana Pinheiro, Diretora Geral do Marahu Lab, explica o trabalho desenvolvido pelo laboratório. “Um laboratório de desenvolvimento de projetos é uma das melhores oportunidades que existem para uma ideia que ainda está no papel. O Marahu Lab é uma forma de contribuir com o aperfeiçoamento do mercado audiovisual do Norte, levando formação e experiências profissionais da região. Eventos como esse fazem parte de uma estratégia importante em prol de fomentar o mercado e levantar discussões importantes para o desenvolvimento do audiovisual local”, afirma.

Os projetos selecionados participam do laboratório em formato híbrido para os 20 participantes selecionados e de forma presencial para o público em geral por meio de uma programação aberta e gratuita que ainda será divulgada, entre 19 e 22 de agosto, no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso, em Belém (PA).

O Marahu Lab 2025 é uma realização da produtora independente de conteúdo audiovisual Marahu Filmes, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MINC), com parceria do SESC, Paradiso Multiplica, Universidade Federal do Pará (UFPA), Faculdade de Artes Visuais (FAV/UFPA), Instituto de Ciências de Arte (ICA/UFPA) e Curso de Bacharelado de Cinema e Audiovisual da UFPA.

Em 2024, a cineasta Lu Peixe foi a vencedora da 4ª edição do Marahu Lab na categoria Projetos de Ficção. A paraense disputou com o projeto de longa-metragem “Olhos de Ressaca”, que aborda a questão do garimpo ilegal e da exploração de minérios na região sudeste e sudoeste do estado, a partir do gênero do terror. “Ele fala sobre a mineração na Amazônia, com recorte na região da Volta Grande do Xingu. O objetivo é usar a questão da exploração socioambiental, dos impactos que as atividades de mineração causam no meio ambiente e nas pessoas, com elementos de terror, assim como também dar ênfase na contribuição de povos afrodescendentes e povos originários na preservação e no cuidado com o território”, explicou a diretora sobre o filme, que atualmente está em andamento.

Serviço

Marahu Lab 2025

Inscrições até 22/06

Projetos audiovisuais (documentário e ficção) de residentes na Região Norte

Leia a chamada e inscreva-se pelo site https://marahu.com/