4º Marahu Lab: projetos audiovisuais no Pará podem ser inscritos até dia 28; saiba como participar

A Amazônia com sua exuberância e desafios naturais precisa ser contada com propriedade por quem mora nessa região, e nesse cenário a 4ª edição do Marahu Lab chega em boa hora. Às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o evento abre inscrições para projetos audiovisuais de todo o Pará. Serão selecionados dez trabalhos. Assim, o Marahu Lab reforça seu compromisso com a força das narrativas amazônidas por seus protagonistas.

Esse evento de formação de profissionais do setor audiovisual para desenvolvimento e formatação de projetos de cinema e televisão é realizado em Belém desde 2019 e aceita inscrições de projetos até o dia 28 de julho pelo site: marahu.com. Tayana Pinheiro, coordenadora do Marahu Lab, destaca que o objetivo é que o evento torne-se "um propulsor para que novos participantes venham somar com suas histórias, sonhos, desejos e narrativas únicas, ofertando não apenas as formações para desenvolver os projetos selecionados, mas também programações abertas ao público através de painéis e masterclasses, além de gerar oportunidades de expansão de networking".

Inovações

Além de uma ampla programação, o Marahu Lab 2024 contará pela primeira vez com rodadas de negócios para que os projetos selecionados possam ser apresentados aos players do mercado nacional, como produtoras e canais de televisão. A intenção é que os participantes possam conversar com produtoras, executivos e outros, para apresentar seu projeto, receber feedbacks e, quem sabe, fechar negócios.

Os vinte representantes dos dez projetos selecionados passarão pelo Laboratório de Desenvolvimento de Projetos, a ser realizado de 24 a 27 de setembro no Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Serão escolhidos cinco de cada categoria: documentário e ficção.

Sonhar junto

O laboratório será um espaço para encontros e consultorias, onde os representantes terão a oportunidade de disponibilizar seu material criativo para ser avaliado por profissionais de experiência nacional, ampliando as possibilidades de inserção em editais, eventos de mercado, laboratórios, consultorias, rodadas de negócios e outros.

"O fazer audiovisual é essencialmente coletivo, como sempre digo, um sonho que se sonha junto. Mas para além disso é necessário que essa coletividade se estenda na criação de uma verdadeira comunidade. Por isso tenho muito orgulho de fazer parte do Marahu Lab, que desde 2019, tem trazido luzes para que novos projetos de outros realizadores, outras empresas possam avançar na sua trajetória de realização”, pontua Fernando Segtowick, coordenador do Marahu Lab.

Como participar da seleção

Segtowick destaca que após as inscrições por meio de formulário disponível no site do laboratório, será feita a seleção dos projetos. Após a etapa de interação com os consultores, os projetos serão apresentados a uma banca examinadora, com premiação e/ou novas orientações técnicas.

O Marahu Lab é um evento realizado pela produtora independente de conteúdo audiovisual Marahu Filmes, com patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado Pará via Lei Paulo Gustavo e com apoio do Sesc Ver-o-Peso e do Projeto Paradiso.

Serviço

Marahu Lab 2024: inscrições até 28/07

Projetos audiovisuais (documentário e ficção) de residentes no Pará

Edital completo e inscrições pelo site marahu.com