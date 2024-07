O que é Música Regional? Ministério da Cultura publica resolução sobre o termo; entenda

O Ministério da Cultura (MinC) definiu em resolução publicada no dia 14 de junho o significado do termo "Música Regional". A falta de definição formal da expressão vinha causando desentendimentos entre proponentes de projetos culturais, que concorrem a programas e prêmios em editais, e pareceristas, que avaliam as proposições.

Segundo a Resolução MinC n.º 1, a "Música Regional" deve ser entendida como: "1. Os gêneros musicais associados a bens de natureza imaterial registrados como Patrimônio Cultural, nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal".

Fazem parte do Patrimônio Cultural ritmos como o frevo, o samba de roda, o maracatu, o bumba-meu boi, e as Festas do Divino

Sobre o termo, o MinC afirma ainda que música regional são: "2. As manifestações musicais produzidas, que reflitam tradições, os modos de vida, as múltiplas realidades e as características de determinada região, de uma comunidade ou por ela recebida e interpretada, resultando na criação de produtos culturais".