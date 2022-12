Margareth Menezes assumirá Ministério da Cultura no governo Lula

A cantora baiana Margareth Menezes foi convidada para ser ministra da Cultura pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente eleito indicou o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT), para a Fazenda, ministério que será desmembrado da Economia. Além de Haddad, o petista também oficializou o nome do ex-deputado José Múcio (PTB-PE) para a Defesa e do ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB-MA) para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Lula diz que vai recriar o Ministério da Cultura desde maio de 2022, antes de vencer as eleições. Hoje, a área é atribuição de uma secretaria especial do Ministério do Turismo. Já foram responsáveis pela estrutura os atores Mario Frias e Regina Duarte.

